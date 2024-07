Abogada en el caso por la deuda de Puerto Rico explica pausa de 60 días y decisión de Boston sobre bonos de la AEE

Nueva York – El pasado 10 de julio, Laura Taylor Swain, la jueza federal del Distrito Sur que lidera el caso por la quiebra de Puerto Rico, estableció una paralización de 60 días en los procesos relacionados con la confirmación de un Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con el fin de intensificar el mecanismo de mediación entre la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) y los bonistas que objetan el contenido del más reciente borrador.

La decisión de Swain implica que, en el periodo en que las partes se encuentren en mediación, no considerará ninguna moción relacionada con la reestructuración de la deuda.

Luego de esos dos meses, Taylor Swain revisará el informe del Equipo de Mediación para ver si es necesario extender la moratoria por otros dos meses para avanzar en las negociaciones.

En el 2018 inició el caso por la quiebra bajo Título III de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico o Ley PROMESA.

En junio del año pasado, Taylor Swain determinó que la reclamación de los bonistas equivalía a $2,388 millones de dólares y no a los $8,500 millones que reclaman los tenedores de bonos.

Sin embargo, una reciente decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston a favor de los bonistas le ha dado un nuevo giro al caso.

En junio pasado, el tribunal apelativo estableció que este grupo tiene derecho a cobrar los $8,500 millones de dólares en bonos emitidos por la corporación.

La decisión básicamente significa que la reclamación de los bonistas de la AEE rondaría esa cantidad en lugar de los cerca de $2,300 millones que la jueza federal estimó el año pasado, pero sobre los ingresos netos.

El Diario contactó a Zoe Negrón Comas, abogada del Bufete Emmanuelli, C.S.P. que representa a gremios como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en el pleito por la deuda de la AEE para que abundo sobre asuntos como el periodo de mediación establecido por la jueza, así como las implicaciones de la decisión del tribunal en Boston y el rumbo que pudiera tomar el PAD y el caso en general.

A continuación el intercambio con la experta en litigios de quiebra:

El Diario: “¿Mencionan el plazo de 60 días, que podría pasar ahí?, ¿cuáles son los escenarios en términos de este plan de ajuste?”

Negrón Comas: “La jueza ordenó que se detuviera el litigio por esos 60 días y que las partes se acogieran a la mediación bajo la dirección de los mediadores. Aquí siempre hay un elemento de que no se le puede obligar a las partes a mediar, pero fue una dirección…y que hay un nivel de respeto a la Corte que requiere que ellos entren en esas mediaciones y se hagan disponibles para llegar a acuerdos. Ella mencionó que si, de aquí a 60 días, no recibe noticias de que hay algún movimiento sustancial, le va a pedir a los mediadores que le informen sobre cómo ha procedido la mediación, y si ellos entienden que vale la pena extender la paralización y la mediación. De lo contrario, ella tendrá que contemplar terminar la mediación. La mediación se cancelaría y seguiríamos por la vía del litigio. La mediación en el caso por la quiebra ha sido paralelo al litigio, por lo que terminar la mediación significa que ya no va a haber ese equipo de mediadores disponible para llegar a acuerdos. Lo van a tener que hacer por su cuenta o litigan”

El Diario: “¿Cuándo la jueza dice que va a desestimar el caso, qué tendría que pasar para que eso ocurra y que implicaciones tendría?”

Negrón Comas: “Desde el punto de vista jurídico, para que ella desestime el caso, hay unos criterios que provee el Código de quiebras que pueden tener que ver con la cantidad de tiempo que ha pasado; puede tener que ver con la no disposición del deudor de hacer lo que necesita hacer paras pagarle a los acreedores. Puede ser también porque no pueden confirmar el plan. Si ella tiene que rechazar 100 % el plan y no puede mandar a modificarlo, eso podría ser una causa jurídica para desestimar. Y los bonistas han levantado mociones de desestimación de la quiebra desde el principio. Yo creo que la última fue en el 2022…La jueza ha dicho que quiere un plan sustancialmente consensual. Si eso no se logra dentro de un periodo razonable, ella podría verse en la posición de decir, ‘yo no quiero continuar con este caso, voy a atender las mociones de desestimación, y si los planteamientos jurídicos me convencen, voy a desestimar'”

El Diario: “¿Qué implicaría eso?, ¿empezar el proceso nuevamente? ¿Qué es lo que procede después de una desestimación?”

Negrón Comas: “Después de la desestimación de una quiebra, no hay, necesariamente, a menos que la jueza lo determine, un impedimento para empezar de nuevo; pero no es lo que prevemos que pasaría. Incluso, la jueza y la Junta lo que prevén que pase es que los bonistas ejerzan sus derechos al amparo del ‘trust agreement’ que es de donde surgen sus bonos que tienen una serie de remedios en equidad, entre ellos la imposición de un síndico para la Autoridad de Energía Eléctrica; y el resto de los acreedores presentarían sus litigios, sus acuerdos…sin la necesidad de la aprobación de la jueza”

Cualquier plan de ajuste es “insostenible”

El Diario: “¿Cuál sería la recomendación de ustedes como parte del litigio?”

Negrón Comas: “Desde que se presentó el primer plan de ajuste la posición es que el plan no es confirmable, así que, independientemente, de si se llega a un acuerdo o no, nosotros entendemos que el plan no se puede confirmar y la reestructuración no puede suceder de la manera en que la Junta lo propone, porque cualquier plan que requiera el aumento que ellos están proponiendo o uno mayor, que es lo que pudiera resultar si se llega a un acuerdo con los bonistas, va a ser insostenible; primero, por el impacto económico que tiene; por la incapacidad que tienen las personas para pagarlo, y por la incapacidad que tiene la Autoridad de desviar fondos para pagar deuda en lugar de para reparar la infraestructura…Así que, si se llega a un acuerdo, solamente puede ser peor”

El proceso no debería reiniciar de nuevo en su totalidad, considera la abogada

El Diario: “Usted también me dijo que no están de acuerdo en que se inicie todo el proceso de nuevo, por lo que implicaría eso en términos de dinero público; explíqueme un poco al respecto”

Negrón Comas: “El proceso de confirmación de la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido el más contencioso de todos los casos de Título III, así que desde del punto de vista de lo que cuesta el litigio, no solamente para las partes que nosotros representamos, sino para otros grupos y el pueblo de Puerto Rico, porque el pueblo de Puerto Rico es quien paga los sueldos de los abogados de la Junta y del Gobierno y todos los bufetes que se han contratado; todo eso se paga de fondos públicos, porque son los representantes de la Autoridad de Energía Eléctrica en el proceso…Aquí el juicio de confirmación fueron dos semanas sumamente intensas de puro interrogatorio, contrainterrogatorio, y se gastó una cantidad de dinero exorbitante para llegar a ese final para tener que empezarlo de nuevo”

El impacto de la decisión del primer circuito de Boston en el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE

El Diario: “¿Bajo qué circunstancias específicas es que se tendría que empezar todo de nuevo?”

Negrón Comas: “Como resultado de la decisión del Primer Circuito, los bonistas proponen que se tiene que empezar de nuevo a fines de no necesariamente desestimar, sino plantear un plan de ajuste nuevo que contemple la nueva realidad, según la decisión del Circuito; sería presentar un plan nuevo y pasar por todo el proceso”

El Diario: “Medios citaron a la jueza mencionando a los abonados, la posibilidad de aumentos en la tarifa eléctrica y el servicio poco confiable de la Autoridad, ¿qué usted saca de esos planteamientos de Taylor Swain?, ¿será que la jueza está más consciente ahora del impacto de este plan en el ciudadano común?”

Negrón Comas: “Yo recuerdo cuando salió la sentencia de la confirmación del plan de ajuste del gobierno central, y lo primero que ella dijo en esa sentencia fue que había visto y escuchado todo lo que los ciudadanos le habían enviado por cartas, los comentarios que hicieron públicamente, así que ella siempre tiene ante sí por lo menos algo de lo que las personas están realmente sufriendo por estos procesos de quiebra. En el caso de este juicio de confirmación, hubo una participación ciudadana muy, muy buena, porque no solamente hubo una cantidad de objeciones de derecho propio de personas y entidades que no están en la quiebra usualmente, sino que hubo un día de comentarios públicos en el que varios ciudadanos y ciudadanas se expresaron directamente a la jueza sobre la realidad de esto, y fueron excelentes, de hecho…Ella no desconoce el problema que tenemos; ella está clara de que aquí hay un problema real, porque no solamente se lo han presentado las partes, sino la comunidad. El problema es que como jueza ella tiene un rol, y el rol de ella es tratar de salir de esta quiebra con un plan confirmado. Para eso, ella tiene que hacer un balance de asuntos jurídicos, que mayormente los levantan los bonistas, y de asuntos prácticos, que mayormente los levanta la Junta…Así que yo pienso que ella sí tiene un interés en aliviarnos, pero no creo que vaya suficientemente lejos como para decir que a los bonistas no se les va a pagar nada…”

El Diario: “Usted ha sido clara al indicar que esta decisión de Boston no significa que los bonistas tienen el derecho de aumentar la factura (de electricidad); o sea, que no es ese el resultado de la decisión. Entonces, ¿cuál es el resultado?”

Negrón Comas: “A grandes rasgos lo que significa es que el tipo de derecho que tienen los bonistas, cambió. Cuando subieron al Circuito, la jueza había dicho que tenían un derecho no asegurado por una cantidad; y, cuando bajaron del Circuito, se les dijo que tenían un derecho asegurado hasta cierta cantidad no definida…En la práctica, cambia su clasificación. Un acreedor asegurado tiene un derecho que no tiene un acreedor no asegurado porque tiene un colateral; ese colateral le pertenece. El número que corresponde al colateral es desconocido, porque el colateral son los ingresos netos de la Autoridad de Energía Eléctrica”

El Diario: “¿Qué son los ingresos netos de la Autoridad?”

Negrón Comas: “Los ingresos de la Autoridad se calculan…tenemos el ingreso bruto, que es lo que entra de la tarifa mayormente. Al ingreso bruto se le resta lo que son ‘current expenses’ (gastos corrientes) bajo el Acuerdo de Fideicomiso o ‘trust agreement’ (gastos operacionales, pensiones). Todo lo que la Autoridad necesita para estar al día y corriendo, se paga primero, y lo que sobra es el ingreso neto…Y ese ingreso neto es lo que se determinó en el Circuito que es lo que tienen en el gravamen, lo que sobra. Eso, según la Junta, se puede calcular a valor presente y pagar. Los bonistas tienen una posición distinta en cuanto a lo que implica eso, porque entienden que se tiene que empezar desde el principio el caso en lugar de hacer solo ese ejercicio. La decisión ha causado confusión en términos de la cuantía…Lo que la decisión del Circuito dijo fue que su derecho está solamente asegurado sobre sus ingresos netos hasta el colateral. Así que, aunque su derecho es de 8.5, eso no es lo que se les tiene que pagar. Se le tiene que pagar solamente lo que sea ese valor de los ingresos netos”

El Diario: ¿Quién tiene que hacer ese cáculo?”

Negrón Comas: “La jueza lo tiene que determinar, pero las partes tienen que proveerle las herramientas. Ahora mismo hay disputa en cómo se va a hacer, pero lo que la Junta propuso es que se abre el récord nuevamente, se haga descubrimiento de prueba, se desfile prueba para hacer cálculos utilizando los expertos de las partes, y entonces la jueza sopesa las opiniones de las partes y toma una determinación”

Temor por aumentos a la factura a raíz de la decisión de Boston

El Diario: “Pero si con base en los $2,000 y pico que estableció la jueza antes de la decisión de Boston ya se venía hablando de aumentos en la factura, es lógico pensar que cualquier determinación en ese sentido va a tener impacto en la tarifa eléctrica…”

Negrón Comas: “Hay varios factores que hay que tomar en consideración, porque si yo tengo un gravamen sobre algo que ya existe, yo no tengo derecho a pedir que se aumente lo que ya existe; así que pedir que aumenten la tarifa para que mi gravamen sea mayor, eso no es un derecho bajo la quiebra. Ahí hay un área gris. Si esto implica que se tiene que aumentar más, la Junta dice que no, porque la Junta dice que ya ha ofrecido lo que puede pagar…Otro factor es la viabilidad del plan que hemos presentado los objetores no poseedores de bonos, que independientemente de cuáles sean los derechos de las partes, hay unas realidades fiscales bajo las que no se puede sostener el aumento. Pero, sí prevemos que la Junta o justifique quedarse con el aumento que proponen ahora o busque la manera de justificar un aumento mayor”

Ni la Junta ni los bonistas objetores quieren ceder

El Diario: ¿Cómo usted ve ese proceso de mediación?, por lo que escucho, no ha tenido ningún efecto”

Negrón Comas: “Para nosotros el proceso de mediación es un fracaso, porque la realidad es que aquí no hay nada que negociar, porque no hay dinero para pagar (la deuda). Desde el punto de vista de cómo han sido las negociaciones entre los bonistas y la Junta, nosotros no podemos participar porque son mediaciones confidenciales; solamente podemos entrar por invitación. Pero se nota en la frustración de los mediadores que simplemente ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder. En el caso de la mediación con otros acreedores, ha resultado en algunos acuerdos, pero eso excluye al Sistema de Retiro y a las uniones”

El Diario: ¿Qué posibilidad hay de negociación con los gremios?”

Negrón Comas: “Lo que pasa es que aquí ha habido un enfoque que ha sido con los bonistas. Yo no puedo decir que para nuestros clientes no hay ninguna avenida de negociación, pero no es lo que está en la mesa ahora mismo. La posición pública de la Utier y del Sistema de Retiro es que no van a soltar su Sistema de Retiro. Que puedan haber ciertos asuntos marginales que puedan ser negociables, tal vez; pero aquí la ficha de tranque de la Junta en todos los casos de Título III, no solamente este de la Autoridad, es que ellos quieren convertir los sistemas de pensiones en sistemas de contribución definida, y eso es una realidad que los unionados ni el Sistema de Retiro están dispuestas a aceptar”

El Diario: “¿Cuál es el argumento de sus clientes en este momento?

Negrón Comas: “Que se mantenga el Sistema de Retiro. Hay varios argumentos legales en virtud de la quiebra y el ‘trust agreement’ como los derechos individuales de estas personas. Pero el reclamo en sí del Sistema de Retiro y las uniones es, para efectos de sus reclamos monetarios, mantener el convenio colectivo y el Sistema de Retiro. Eso es aparte a la crítica que hacen ambas entidades a los aumentos a la factura, porque ambos están opuestos a los aumentos”

El Diario: “A mí me llamó la atención el planteamiento este de que la manera en que la Autoridad puede lograr la inversión necesaria es precisamente acordando con los bonistas que previamente le habían prestado dinero a la Autoridad, ¿qué le parece a usted ese argumento?”

Negrón Comas: “De parte de la Utier, nosotros teníamos un perito que se presentó en el juicio…y la posición que Tom Sanzillo presentó y es la que ha adoptado la Utier es que un acuerdo no tiene que ser para pagar, porque hay otras fuentes de donde se puede recobrar lo que se le debe a los bonistas, que se puede absorber como parte del mismo mercado de bonos. Pedir que se le imponga a la Autoridad y por consecuencia a los consumidores en Puerto Rico el pago de esa deuda a través de este tipo de acuerdo le va a quitar toda la posibilidad de en algún futuro solicitar financiamiento para todos esos arreglos que son necesarios; consume ese crédito completo, y, por lo tanto, la Autoridad no va a tener manera de hacer las reparaciones necesarias para que el sistema llegue a un nivel, ni siquiera de mejora, sino de estabilización”

El Diario: ¿De dónde se sacaría el dinero si no es a través de la tarifa?”

Negrón Comas: “Sanzillo se refiere mucho a las aseguradoras que son quienes aseguran esos bonos, y las personas o entidades que fueron responsables por el mal manejo de estas emisiones de bonos que hicieron representaciones incorrectas, y que son entidades que tienen una cantidad de activos suficientes para absorber esas pérdidas versus lo que no tiene la Autoridad”

