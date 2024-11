Kim Kardashian posa sensual con su robot Optimus Bot de Tesla

La socialité Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos que subió a su cuenta de Instagram en las que aparece posando junto a un Tesla Optimus Bot, el robot humanoide desarrollado por Tesla, de Elon Musk.

En las postales, Kim aparece usando unos ajustados leggings color nude, un liguero negro y en la parte superior una chamarra bomber que equilibró su look, mientras posa sensual con el robot Optimus sentada sobre sus piernas y tomados de las manos, resaltando la combinación entre la sofisticación de la moda y tecnología, algo que no dejó indiferente a sus millones de admiradores, quienes no dudaron en resaltar lo afortunado que era por posar junto a la ex esposa de Kanye West.

Desde su incursión en las redes sociales hasta su influencia en la moda, Kim Kardashian ha logrado mantenerse relevante con los años y ha sabido aprovechar las tendencias tecnológicas. Su aparición al posar junto al Optimus Bot, la coloca como una figura clave en el cruce entre las celebridades y las innovaciones tecnológicas.

El Tesla Optimus, también conocido como “Tesla Bot”, es un proyecto ambicioso que Tesla ha estado desarrollando para crear un robot humanoide capaz de realizar tareas repetitivas y de bajo nivel de trabajo que normalmente realizan los humanos, además de ser presentados como una de las iniciativas más innovadoras de la compañía en el campo de la inteligencia artificial y la robótica.

Kim Kardashian, siempre un referente en el mundo de la moda y la cultura, ha logrado una vez más capturar la atención al posar con el Tesla Optimus Bot.

Por otro lado, Kim Kardashian elevó la temperatura con otra publicación de la colaboración que hizo con la firma Dolce&Gabbana y su línea de prendas SKIMS.

En las imágenes utiliza un par de sensuales atuendos mientras posa con su hermana Kourtney Kardashian.

