Aleida Núñez tuvo que hacer terapia luego de La Casa de los Famosos 3 

La actriz mexicana Aleida Núñez contó que luego de La Casa de los Famosos 3 tuvo que empezar un proceso de terapia para recuperarse psicológicamente de todo lo que vivió en el reality show de la cadena Telemundo.

“Yo creo que dentro de la casa estamos muy susceptibles, muy sensibles a de alguna manera todo lo que está sucediendo dentro. No te das cuenta de lo que está pasando afuera, las opiniones, lo que se está generando, entonces cuando tú sales de esta burbuja y te encuentras con diversas opiniones y todo, pues obviamente, aunque sea un juego y hay estrategia y lo que sea, estamos sensibles y como es algo nuevo, yo creo que es importante hablarlo con un especialista”, afirmó.

La artista explicó que en ese momento se sintió vulnerable y que sintió que no tomó las mejores decisiones. “No me acerqué con las personas indicadas, ¿entonces cómo dejarlo ir, fluir y aprender de un proyecto? Entonces ahí fue donde con toda la humildad y resiliencia lo hice”.

Aleida Núñez indicó que fue a pocas terapias y que siente que en estos momentos no lo necesita.

“Eso es válido siempre, incluso aunque estés en pareja o salgas de un proyecto”, aseguró la famosa sobre la importancia de ir a terapia.

Acerca de la posibilidad de vivir de nuevo este reality show, por la temporada que saldrá en el 2025, la mexicana respondió: “La verdad es que sin miedo te podría decir que sí estoy preparada, ya lo viviría desde otra perspectiva, de otra manera, definitivamente diferente a la que viví en la primera etapa que era algo nuevo”.

Por último, indicó: “Yo soy una mujer de retos, a mí no me da miedo nada. Le entro y como me pasó en Los 50, hay una competencia y a veces ganas, a veces pierdes o te da inseguridad, impotencia, coraje, en el proceso, pero todo eso finalmente es la vida, es la sazón que le vas metiendo a la vida, a las experiencias”.

