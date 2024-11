¿Cuánto dinero gana Mariah Carey cada año por su canción de Navidad?

La cantante Mariah Carey escribió una de las canciones más famosas de Navidad y año tras año el éxito de ‘All I Want for Christmas is You’ se renueva. A pesar de que la canción se escribió en el año 1994 para el álbum ‘Merry Christmas’ de la cantante, año tras año con la llegada de la temporada decembrina esta icónica canción se ubica en las principales listas de reproducciones a nivel mundial y convierte este tema en un verdadero fenómeno.

El hecho de que se posicione en los primeros lugares de las listas de reproducción implica también una enorme ganancia anual para Mariah Carey. La artista recibe una enorme cantidad de dinero por concepto de regalías desde el momento de su lanzamiento.

Según ‘Forbes’, Mariah acumulado alrededor de $60 millones de dólares en regalías. Además ‘The Economist’ y ‘The New York Post’ calcularon que cada año Mariah Carey recibe entre $2.5 y $3 millones de dólares respectivamente. Estas ganancias se reparten en los ingresos de reproducciones en plataformas de streaming, ventas digitales, licencias para su uso en comerciales, películas, y otros medios.

¿El éxito de ‘All I Want for Christmas Is You’?

Cada año ‘All I Want for Christmas Is You’ se posiciona en los primeros lugares de las listas de reproducción y se ha convertido en un himno de la temporada navideña.

Durante cuatro años seguidos, “All I Want for Christmas Is You” fue número 1 en la lista Hot 100 de Billboard. Esta misma revista ubicó el villancico de Mariah Carey en su lista de Mejores canciones navideñas de todos los tiempos detrás de temas de Bing Crosby y Nat King Cole.

Según Iluminate, en 2021 esta canción navideña logró 1.747 millones de unidades de consumo de temas de Estados Unidos. Billboard estimó que ese año la canción generó una ganancia de 1,36 millones de dólares para Carey y su sello, Sony Music.

‘All I Want for Christmas Is You” pertenece al cuarto álbum de estudio de la artista, “Merry Christmas” y fue escrita en conjunto con Walter Afanasieff en 1994.

