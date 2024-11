David Benavídez se olvida de Beterbiev y centra su mirada en David Morrell

El boxeador mexicoamericano David Benavídez reveló que estuvo entrenando por un lapso de cuatro meses de manera intensa para poder llegar en las mejores condiciones posibles a la pelea que tendría contra el ganador del combate entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol; a pesar de esto estos planes parecen estar cada vez más alejados debido a las altas posibilidades de una revancha entre ambos pugilistas rusos.

Ante este motivo el próximo objetivo del ‘Monstruo Mexicano’ será el de enfrentar a David Morrell para no perder así el gran momento que posee mientras espera al campeón unificado de los pesos semi pesados para intentar convertirse en el nuevo monarca de esta división que actualmente está bajo el control de Beterbiev.

“Yo creo que sí (pelear ante Morrell es como un escalón antes de Beterbiev o Bivol), yo creo que esta pelea es la mejor para hacer en este momento. Yo creo que si no peleo contra Beterbiev o Bivol después de esta pelea, va a ser una buena experiencia para prepararme para eso”, expresó Benavídez en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación.

Benavídez también sostuvo que llegará a este combate que está previsto para el próximo 1 de febrero con la mejor preparación de su carrera debido a que estaba consciente del gran reto que representaba para él un rival de gran calibre como lo es Artur Beterbiev, reconociendo también el trabajo que ha realizado Bivol en su carrera como profesional.

“Estoy en mi mejor momento, físicamente, mental y espiritualmente. Es la mejor forma que me he sentido, porque he entrenado cuatro meses pensando que iba a enfrentar al ganador de Bivol y Beterbiev. En el punto en el que estoy me siento extremadamente fuerte y confiado. Creo que va a ser mi mejor pelea”.

Dispuesto a esperar

Para finalizar el Monstruo Mexicano detalló que está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario hasta que los dos rusos logren concretar su combate y ante esto enfatizó que seguirá trabajando para poder tener una mayor resistencia y pegada que le sirvan para superar a cualquiera de los dos en el cuadrilátero.

“Por eso me estoy preparando, estoy entrenando bien duro. Estoy muy enfocado ahorita. Creo que ambos, Bivol y Beterbiev se vieron impresionantes, fue una pelea impresionante. Es una pelea que será recordada por muchos años. Creo que desde el punto de vista técnico, y con los golpes más lucidores, la ventaja la tuvo Bivol. Pero creo que el peleador que hizo más daño fue Beterbiev, creo que Beterbiev lastimó más a Bivol. Pero al final del día, esto es boxeo. Si lo lastimas, pero no lo noqueas ni lo derribas, creo que el peleador que acierta más golpes es el que debe ganar”, dijo.

“Nosotros estuvimos a la espera de ver quién ganaba. Pero, obviamente, como la pelea fue muy cerrada, va a haber una revancha. Así que yo ya prácticamente no estaba pensando más en esa pelea, luego de cómo se dio el resultado. Pero creo que cuando le gane a Morrell, gane el título AMB y el título CMB interinos, eso va a solidificar mi posición como retador número uno para esa pelea”, concluyó.

