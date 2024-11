‘Espejismo’ del sueño americano: el drama de envejecer en NY “con una mano adelante y la otra atrás”

-“Ayer me dijeron ‘Viejo’

Por un momento, me estremecí

Después me miré al espejo

Y al fin noté lo que envejecí”…

Así coreaba Vicente Fernández el estribillo de la canción “Mi vejez”, del compositor Martin Urieta, y a paso lento, mientras empujaba un carrito de mercado con bolsitas de comida que le dieron en una despensa de alimentos en el Upper West Side, de Manhattan, el jueves pasado, Alirio Dorantes, tarareaba el famoso tema, como si le saliera de lo más profundo de las entrañas.

Encorvado, y con dolores en las piernas, a causa de una neuropatía que le desarrolló la diabetes, pero sin renunciar a su tímida sonrisa, el hondureño, de 82 años, confesó que haber llegado a viejo no le duele. Sin embargo, advierte que verse “solo”, “enfermo”, “sin dinero”, “sin una casa propia” y “sin papeles”, lo estremece. Con un asomo de tristeza y resignación, el inmigrante, quien llegó a Nueva York en 1981, trata de enderezarse para seguir su camino hacia el cuarto en la calle 106 donde una amiga de la iglesia a la que acude lo deja quedarse hace varios años sin cobrarle, y pinta con palabras su dolor: “Estar viejo no es un problema, el problema es llegar a viejo con una mano adelante y la otra atrás. Eso sí que es duro. Cuando me vine para acá hace casi 50 años, jamás me imaginé que iba a terminar así”.

Zenayda Montero tiene un sentir similar. La dominicana de 74 años, quien hace casi 40 años vive en un apartamento cerca de la Universidad de Columbia, en Manhattan, asegura que a su edad, se siente “atrapada”. No quisiera irse de Nueva York, pero afirma que cada vez le cuesta más sobrevivir en la Gran Manzana con lo poco que recibe.

“Yo llegué aquí jovencita. Yo era un cromo (una mujer muy guapa). Yo tenía un cuerpito y una carita que todo mundo tenía que ver conmigo y me pasé toda mi vida trabajando y ayudando a mi familia allá en Santo Domingo, y ahora, estoy, vieja, sola y pobre. Bueno, no tan vieja”, dice la dominicana, mientras suelta una carcajada. “Lo bueno es que pude legalizarme y por eso recibo $800 y pico de Social Security, con lo que pago mi renta, y con lo que me ayuda la ciudad porque me la congelaron, pero para comer tengo que pedir comida. Y viajar y disfrutar, ni pensarlo, porque no tengo nada. Trabajé como un burro y no tengo nada. Es duro”.

Y es que datos presentados por organizaciones como AARP Nueva York, que vela por el futuro de los adultos mayores, respaldan las serias dificultades que según testimonios de neoyorquinos mayores, tiene buena parte de quienes llegan a la tercera edad en la ciudad que en películas aparece como la meca del “sueño americano”. Un estudio del CUNY Graduate Center de 2021 advierte que la población de adultos de 65 años o más en el estado de Nueva York aumentará un 25%, y en la Gran Manzana se espera que sea del 40% para 2040.

“Los neoyorquinos mayores trabajaron duro para construir nuestra ciudad y hacerla grandiosa, y ahora es nuestro turno de asegurarnos de que puedan envejecer en sus hogares, en las comunidades que aman, con la dignidad y el apoyo que merecen”, advierte Beth Finkel, directora estatal de AARP Nueva York, quien insiste en que urgen medidas que sirvan de salvavidas para los casi 1.7 millones de adultos mayores de 60 años que viven en Nueva York.

El panorama luce más tormentoso para un porcentaje alto de los 713,000 que son inmigrantes, pues datos estatales muestran que el 32% de los adultos mayores no reciben ningún tipo de apoyo pensional del seguro social, muchos por ser indocumentados, como confesó Alirio Dorantes.

Además de la falta de ingresos, acceso a programas de salud y falta de seguridad alimentaria, de acuerdo con AARP, la inseguridad en la vivienda y la accesibilidad a la vivienda son otros de los principales problemas que enfrentan las personas mayores. De hecho, se estima que las personas con ingresos fijos, incluidos los adultos mayores, tienen más probabilidades de sufrir inseguridad en la vivienda, lo que significa que gastan al menos el 30% de sus ingresos en pagar sus arriendos.

Adultos mayores de la Ciudad de Nueva York. Foto: Edwin Martinez

La foto completo deja ver además que casi uno de cada tres adultos mayores de la Gran Manzana vive solo y más de uno de cada cinco enfrenta pobreza. Cerca del 65% de los adultos mayores que dependen de ayudas de comida tienen ingresos anuales inferiores a $15.000 dólares, 146,119 asisten actualmente a centros para mayores, donde reciben alimentación, y de ellos, 34,578 son latinos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que la administración municipal ha hecho para tenderle la mano a la población de la tercera edad que enfrenta falta de ingresos que cubran sus necesidades básicas, parte de ello con el apoyo de centros de adultos mayores y 5.5 millones de comidas que se reparten cada año, con el estimado de que en 2,040 la población de neoyorquinos de la tercera edad alcanzará el 40% del total, el llamado es a invertir más y ofrecer mayores garantías. La meta es que Nueva York sea una ciudad donde los adultos mayores puedan prosperar, tengan protecciones más sólidas, apoyo gubernamental coordinado, mejores opciones de comidas, asistencia tecnológica y recursos para salvaguardar su bienestar financiero.

Por ello, organizaciones defensoras de los adultos mayores, grupos comunitarios y adultos mayores, están apoyando el paquete legislativo “Age in Place 2.0”, promovido en el Concejo Municipal por la concejal Crystal Hudson, presidenta del Comité sobre Envejecimiento.

El articulado, que contiene en total 11 iniciativas, busca mejorar la distribución de información sobre el Programa de salud NYC Care a los adultos mayores, permitir que los centros para adultos mayores ofrezcan comidas para llevar a los clientes, establecer un programa de apoyo técnico para adultos mayores y mejorar la coordinación interinstitucional con el Departamento de Envejencientes.

Asimismo, exigir una mayor divulgación de información sobre la vivienda y la accesibilidad para adultos mayores, garantizarles comidas a domicilio los 365 días del año, incluidos fines de semana y días festivos, proporcionar información sobre los programas de fuerza laboral para adultos mayores y recursos contra la discriminación laboral y educarlos sobre las estafas de fraude, la preparación para el final de la vida y la alfabetización financiera.

Y en medio de la lucha para que se impulsen mejoras para los adultos mayores, este jueves, el Comité de asuntos de la tercera edad del Concejo Municipal aprobó el proyecto que exigirá que el Departamento de adultos mayores de la Ciudad de Nueva York (DFTA) proporcione información impresa, a través de folletos, para que neoyorquinos de más de 65 años conozcan sus derechos contra la discriminación laboral y los programas de fuerza laboral.

Asimismo, ese comité legislativo mostró su respaldo a la normativa que pretende exigir que la DFTA realice un estudio de viabilidad sobre la creación de puntos de información para adultos mayores, que servirían como lugares físicos donde se pueda recibir información sobre los servicios y los programas de la agencia que vela por esta población.

Ambas iniciativas favorecerían las opciones y oportunidades de empleo, oportunidades de voluntariado y oportunidades de programas de fuerza laboral, al tiempo que requeriría a la DFTA que evalúe los posibles beneficios y limitaciones de establecer puntos de información para adultos mayores y que presente un informe al Alcalde y al presidente del Concejo Municipal sobre las conclusiones del informe de viabilidad y que lo publique en internet.

“El envejecimiento es inevitable, pero la forma en que nos preparamos y defendemos nuestro futuro está bajo nuestro control. La población de adultos mayores de nuestra ciudad está aumentando rápidamente; y aunque hemos enfrentado reveses en el pasado, no es demasiado tarde para cambiar las cosas y garantizar que la Ciudad de Nueva York se convierta en un lugar donde todos los adultos mayores puedan envejecer en el lugar con dignidad”, dijo la concejal Hudson.

Adultos mayores de la Gran Manzana. Foto Edwin Martínez

La concejal Lynn Schulman se sumó al llamado para que la Cámara municipal avance en otorgar mayores protecciones a la población de la tercera edad en la Gran Manzana.

“Como adulto mayor, sé lo vital que es para los adultos mayores de la ciudad de Nueva York tener los recursos y el apoyo necesarios para envejecer con dignidad, seguridad y acceso a servicios esenciales en nuestras comunidades”, comentó la legisladora. “Al expandir los programas de comidas, fortalecer la coordinación entre agencias y mejorar los recursos de prevención del fraude y planificación financiera, estamos creando un entorno más inclusivo y de apoyo para todos los neoyorquinos. Este paquete encarna nuestro compromiso de ayudar a las personas mayores a mantenerse comprometidas, seguras y prosperando en sus propios hogares y vecindarios”.

La concejal Jennifer Gutiérrez criticó que la Ciudad no se está moviendo lo suficientemente rápido para asegurar que los vecindarios estén equipados para que los neoyorquinos envejezcan en sus hogares con dignidad.

“Nuestros adultos mayores no pueden esperar: necesitan comunidades seguras y accesibles ahora, y es nuestra responsabilidad ser proactivos en la creación de estos apoyos antes de que sea demasiado tarde”, dijo la concejal hispana. “La gente está envejeciendo y este problema requiere una acción inmediata. Estamos presionando para que el envejecimiento en el hogar sea un derecho, no un privilegio, en todos los vecindarios de la ciudad de Nueva York”.

Beth Shapiro, directora ejecutiva de Citymeals, recalcó que una investigación del año pasado muestró que casi el 60% de los neoyorquinos mayores que reciben comidas a domicilio aún padecen inseguridad alimentaria, por lo que exigió mayor apoyo.

“La solución es clara. Necesitamos proporcionar más alimentos a nuestros vecinos mayores que los necesitan, y Citymeals está listo para trabajar juntos para hacerlo”, dijo la defensora.

Kimberly George, presidenta y directora ejecutiva de la organización Project Guardianship, urgió a que se eche a andar nuevos proyectos en favor de la población de la tercera edad en los cinco condados.

“Los buenos tutores ayudan a las personas a envejecer en sus lugares, pero para ello dependen de servicios comunitarios, recursos y una sólida coordinación entre agencias para garantizar que los adultos mayores tengan acceso a servicios de atención integral”, dijo George. “Además, la inversión constante en organizaciones sin fines de lucro garantiza que las personas mayores tengan acceso a viviendas y beneficios seguros”.

Datos sobre adultos mayores en NYC