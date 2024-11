Jason Kelce presentará programa nocturno de postemporada en ESPN

Puede que Travis Kelce esté en el mundo de los juegos nocturnos de la NFL, pero su hermano Jason Kelce está dando el salto a la noche.

El ex jugador de los Philadelphia Eagles presentará “They Call It Late Night with Jason Kelce” en ESPN.

El programa de una hora se grabará cinco viernes por la noche consecutivos a partir del 3 de enero. Esto coincide con la última semana de la temporada regular de la NFL y los playoffs.

El programa se filmará frente a una audiencia en vivo desde Union Transfer en Filadelfia. Los primeros cuatro episodios se emitirán a la 1 a.m. ET a partir del 4 de enero y el episodio final a la 1:30 p.m. el 1 de febrero.

“Me encantan los programas nocturnos. Siempre me han encantado. Recuerdo las pijamadas viendo a Conan O’Brien con mis amigos”, dijo Kelce en el programa de Kimmel. “Vamos a tener un montón de chicos allí: leyendas del juego, amigos con los que jugué, entrenadores, celebridades”.

La banda Snacktime, con base en Filadelfia, se encargará de la música del programa.

El título del programa es un homenaje a “They Call it Pro Football”, que fue el primer largometraje de NFL Films en 1967. NFL Films se originó en Filadelfia y sus fundadores Ed y Steve Sabol están en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional. “They Call if Pro Football” contó con la legendaria voz de John Facenda, quien hizo las noticias en la televisión de Filadelfia antes de volverse más conocido como la voz de NFL Films.

Cada episodio del programa de Kelce tendrá repeticiones en ESPN2 y estará disponible en ESPN+ y en los canales de YouTube de ESPN y Kelce.

Kelce está en el primer año de un acuerdo multianual con ESPN. Aparece en “Monday Night Countdown” y brinda análisis del medio tiempo y posterior al juego. Jugó 13 años para los Philadelphia Eagles antes de retirarse al final de la temporada pasada y fue el exjugador más buscado por las cadenas. Participó en el Taller de Medios y Difusión de la NFL del año pasado. Sin embargo, Kelce ha sido noticia últimamente por otras razones.

Estuvo involucrado en una confrontación en State College, Pensilvania, antes del partido Penn State-Ohio State el 2 de noviembre, cuando un fanático abucheó a Kelce y pareció gritar un insulto anti-gay sobre su hermano, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. El video mostró a Jason Kelce agarrando el teléfono del fanático y tirándolo al suelo. Kelce pareció usar el mismo insulto anti-gay durante el intercambio.

Kelce se disculpó por el incidente en ESPN el 4 de noviembre.

El jueves por la noche, un buscador de autógrafos confrontó verbalmente a Kelce cuando estaba entrando a un vehículo afuera del El Capitan Entertainment Center en Los Ángeles, donde se graba “Jimmy Kimmel Live!”.

Seguir leyendo:

La NFL permite el “baile de Donald Trump” como celebración

New York Jets despiden a Joe Douglas tras pésimo inicio de temporada de NFL

Parte del techo del AT&T Stadium se desploma antes del partido de Cowboys