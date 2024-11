Jencarlos Canela descarta que por la edad haya terminado su amor con Gaby Espino

Gaby Espino y Jencarlos Canela se convirtieron en una de las parejas más queridas y reconocibles de la industria. Con una relación que capturó la atención de muchos, su historia se vio marcada por el amor, la complicidad y, inevitablemente, algunos desafíos que llevaron a su separación.

Ambos artistas, con carreras exitosas en la actuación y la música, comenzaron su romance en un momento en que sus trayectorias estaban en pleno ascenso. Durante varios años, fueron inseparables, compartiendo no solo su vida personal sino también momentos destacados de su carrera profesional. Sin embargo, lo que en un principio fue un cuento de hadas se tornó complicado con el paso del tiempo.

“Yo no creo que sea una cuestión de edad, te soy sincero, porque en los años que nosotros estuvimos juntos yo nunca sentí una diferencia de edad. Yo creo que más que nada eran las etapas en las cuales nos encontramos porque independientemente de la edad tú te puedes encontrar en una etapa muy similar a la de otro ser humano que te puede llevar 40 años. En el caso de Gaby y mío realmente nunca sentí la diferencia de edad, simplemente fue que las etapas en las cuales nos encontramos empezaron a cambiar de tal manera que creó una separación”, dijo Canela a Rodner Figueroa en su canal de YouTube.

“Nosotros nunca dejamos que el hogar se volviera tóxico y mucha gente trata por hijos de intentar y de intentar y yo dije si yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo antes de yo tomar decisiones que van a destruir mi relación con la madre de mis hijos porque esto no es una novia de unos añitos, es la madre de mis hijos, esto es una conexión de por vida, yo no puedo permitir ni me puedo dar el lujo de cometer errores en esta relación, tengo que cuidar la amistad por lo menos“, añadió en la conversación.

Una de las revelaciones más emotivas de Canela durante la entrevista fue su vínculo con Oriana, la hija de Gaby Espino. Aunque no comparten la misma sangre, el cantante expresó que considera a Oriana como su propia hija: “Nosotros llevamos una relación linda, Oriana y Nicolás son niños saludables, niños maduros“.

La conversaciones sobre relaciones, amor y familia son esenciales en la sociedad actual, y la historia de Gaby Espino y Jencarlos Canela ofrece una perspectiva valiosa sobre los altibajos que pueden experimentar las parejas. Su capacidad para enfrentar la separación con madurez y respeto mutuo no solo beneficia a ellos como individuos, sino que también establece un entorno saludable para sus hijos.

Sigue leyendo:

· Jencarlos Canela rompe el silencio: “He luchado con la ansiedad severa y el peso”

· Jencarlos Canela pidió que inviertan en la “salud mental” y se retiró por un tiempo de las redes sociales

· Gaby Espino celebró el cumpleaños de Oriana junto a Cristóbal Lander y Jencarlos Canela