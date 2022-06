Jencarlos Canela rompe el silencio: “He luchado con la ansiedad severa y el peso”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A menos de 3 meses de haber decidido desaparecer de la vida pública, con las redes sociales incluidas, Jencarlos Canela rompe el silencio y en una exclusiva de ‘Primer Impacto’ confiesa: “He luchado con la ansiedad severa y el peso”.

El cantante y actor habló con Tony Dandrades y le confesó que lleva años lidiando con ansiedad severa que lo lleva a tener un descontrol alimenticio que le ha traído problemas con su peso. Que fue tan grande la presión que él mismo se ponía sobre su imagen, y su cuerpo que lo llevó a encerrarse por días en su cuarto sin salir.

“Yo no lo hice con el propósito de despedirme, necesitaba un receso, un tiempo para mí, para re-evaluar... Desde que tengo uso de razón estoy aquí sin parar… A veces la ambición te ciega, me desenamoré de la música, del arte porque me sentía perdido y me asusté muchísimo, hasta que llegó un momento que toqué fondo, y muchos pensaron que me podía suicidar“, le confesó valientemente Jen a Tony desde el patio de su casa.

El ex de Gaby Espino, padre de Niko, y de Oriana por decisión de amor, le dijo a Dandrades que no pudo más, que no pudo sostener una imagen que no tenía y que él mismo se había inventado porque creía que era la única manera que tenía de pertenecer.

“Yo he lidiado con ansiedad severa desde joven, y fue empeorando, y esa ansiedad causó hábito de auto sabotaje, mi relación tóxica con la comida, mi co-dependencia de encontrarme en relaciones un poco tóxica… Yo asociaba mi valor como ser humano con el éxito que estaba teniendo laboralmente y no me identificaba, y eso creó una serie de patrones”, siguió contando Canela al show de las tardes de ‘Primer Impacto’.

Tony le dijo que lo que había escrito en su post daba espacio a pensar en muchas cosas, entre ellas un problema de adicción a las drogas y se lo preguntó. Jencarlos reconoció haber recurrido a sustancias, pero aseguró que ese nunca fue el núcleo de su problema.

“Cualquier persona que tiene ansiedad severa recurre a muchas cosas, no te voy a negar que recurrí a sustancias, pero no me volví adicto a ninguna“, dijo.

Pero lo que sí se volvió una adicción fue intentar mantener una imagen que no tenía, un cuerpo que ya había perdido y una felicidad que no existía. Sin embargo, aclaró que quien lo mantuvo en no salirse, por lo menos demasiado, del camino fue su familia.

Eso sí, también confirmó que su padre y manager, Heriberto Canela, a quien asegura que debe su carrera, es parte de lo que todavía tiene que sanar... ¿Y su relación con la industria?

“La industria no te puede hacer daño, tú permites que te haga daño“, sentenció.

Aunque vienen por delante muchos proyectos para él, como el estreno de una serie, una película y un nuevo disco, Jencarlos le confesó a Tony que seguirá así, alejado y que el día que regrese fuerte, sanado, usará sus plataformas para empoderar y ayudar a otros.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A JENCARLOS CANELA:

