Johanna Fadul revela fuerte accidente que la obligó a dejar ‘Los 50’

La actriz colombiana Johanna Fadul, Victor Noriega y Ara Saldívar abandonaron repentinamente el reality show ‘Los 50’ de Telemundo. La cadena informó que el motivo de la salida de estos tres participantes era por “motivos de salud”. Sin embargo, Fadul reveló que fue víctima de un fuerte accidente durante una de las pruebas.

A través de sus historias de Instagram, la actriz de ‘Sin Senos No Hay Paraíso’ relató que sufrió varias lesiones producto de un accidente durante una de las pruebas. Asimismo dijo aclaró que estaba muy agradecida con el apoyo que la cadena le estaba brindando después del incidente.

La actriz colombiana relató que estaba en medio de una prueba en la que estaba sobre una estructura de tres metros de altura. Según dijo, la estructura se debilitó y ella cayó de frente contra el piso, perdiendo el conocimiento.

“Tengo entendido que caí de frente porque yo perdí el conocimiento total. Estábamos en una estructura a 3 metros de altura, se vence la estructura y caigo de frente”.

Fadul sufrió varias lesiones tras el accidente como un esguince en el cuello y mano, se le salió un disco de la columna, tuvo una fisura en la nariz e inflamación severa en la rodilla. En las historias publicadas por la actriz se puede ver los moretones en su rostro y la lesión en la nariz producto de la caída.

Es importante aclarar que este accidente ocurrió hace tres meses ya que el reality show ‘Los 50’ es grabado. La información sobre el accidente fue publicado por Fadul tras la transmisión del episodio correspondiente a su salida del programa.

Desde hace tres meses, la actriz se encuentra bajo cuidado médico para recuperarse de las lesiones que sufrió durante el reality show.

“La recuperación ha sido demasiado lenta, pero seguimos echándole ganas a la vida. Pudo haber sido peor”, dijo la actriz colombiana.

Algunos de sus seguidores le preguntaron el motivo por el que Telemundo no transmitió el accidente en ese episodio. Fadul defendió a la cadena y explicó las razones. “Porque claramente no van a mostrar un accidente de tal magnitud, no lo iban a hacer. La producción también tiene que cuidar la imagen y por eso no salió absolutamente nada de eso ni lo van a ver por ningún lado”, respondió.

