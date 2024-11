Robert García le da el secreto al Canelo Álvarez para poder ser más querido que Julio César Chávez

El reconocido entrenador de boxeo mexicano, Robert García, habló sobre el ferviente deseo que posee el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en convertirse en el peleador más querido por el público y superar así a la leyenda Julio César Chávez; aunque consideró que todavía le queda mucho por hacer para poder lograr este objetivo e intentar igualar al mejor mexicano de todos los tiempos en los cuadriláteros.

En declaraciones a los medios de comunicación destacó que para poder lograr este nivel de popularidad el peleador azteca tiene que protagonizar una guerra y cumplir con las peleas que el público realmente desea y no encontrar a peleadores de menor nivel que él para asegurar las victorias; asimismo detalló que a pesar de ser derrotado el público lo seguiría respaldando porque ofreció lo mejor de él en cada asalto.

“Al 100%. Incluso, aunque pierda, lo que no digo que vaya a pasar, pero aunque pierda dando esa pelea que queremos ver y que todos quieren, creo que aunque perdiera, la gente le daría su respeto”, expresó Robert García.

“El solo hecho de que Canelo no pelee con Benavidez es algo que ya va en su contra en cuanto a los fans mexicanos. Ellos querían verlo pelear con Benavidez, pero de nuevo, Canelo no está obligado a hacerlo. Ya hizo todo, no tiene que demostrarle nada a nadie”, agregó el entrenador.

El entrenador de boxeo también detalló que para él, el Canelo Álvarez ya es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos gracias a los resultados que ha obtenido; a pesar de esto el público no lo ve así debido a que en estos últimos años no ha enfrentado a peleadores de gran nivel como es el caso de David Benavídez, que esperó dos años como rival mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) sin concretar el combate.

“Para mí, probablemente Canelo es el mejor mexicano de todos los tiempos. Pero como aficionado no, porque queremos ver sangre, queremos ver caídas, que se levante de una caída y noquee al oponente. Queremos ver guerras, revanchas, que peleen entre ellos”, destacó.

“Nunca vamos a ver al Canelo en una pelea como Chávez contra Meldrick Taylor. Nunca vamos a ver a Canelo en una pelea como Morales vs Barrera. Canelo es demasiado inteligente para eso, pelea inteligente, cuida su salud, pelea para ganar sin ser golpeado. No lo derriban, no lo cortan”, concluyó.

Sigue leyendo:

–David Benavídez revela si buscara venganza contra Jake Paul tras vencer a Tyson

–Jake Paul revela quién pega más fuerte entre Mike Tyson y Tommy Fury

–Ryan García confiesa que planea una pelea ante Jake Paul