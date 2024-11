Silvia Pinal está hospitalizada por una complicación cardiaca

La actriz mexicana Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia el jueves 21 de noviembre debido a una complicación cardiaca.

El programa mexicano ‘Ventaneando’ informó que la primera actriz fue hospitalizada por presentar “presión alta y una arritmia cardiaca”. Silvia Pinal se encuentra hospitalizada en Ciudad de México desde la noche del 21 de noviembre cuando fue ingresada.

Ayer la cantante Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, confirmó que la actriz había sufrido una infección urinaria que preocupó a la familia. Luego dijo que su madre se encontraba estable y que esta situación se debía a la edad de la actriz, quien cumplió 93 años el pasado 12 de septiembre.

“Fue como una infección, tiene cosas en las vías urinarias, entonces, pues también es parte de la edad, de todo”, dijo.

Alejandra Guzmán dijo el 21 de noviembre que su madre estaba recuperándose ya que la vió de buen ánimo. “La veo mejor, la veo mejor, ya me mentó la mad**, así que ya está mejor. Sí, me sacó un sustote, estaba en Jalapa, me enteré de que no estaba bien, pero está mucho mejor, gracias por preocuparse”, aseguró al programa ‘Venga la Alegría’ previo a la hospitalización de la actriz.

Hasta el momento la familia no se ha pronunciado sobre el estado de salud de Silvia Pinal pero Iván Cochegrus, productor y amigo de la actriz, dijo al periodista Carlo Uriel que Pinal se encuentra estable y su familia está acompañándola.

Información en desarrollo

