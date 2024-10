Alejandra Guzmán es criticada por subir un video con Silvia Pinal

La situación con Alejandra Guzmán y su madre Silvia Pinal, ha suscitado un intenso debate en las redes sociales. Por un lado, muchos fans de la primera actriz han expresado preocupación por su estado de salud y consideran que no debería ser expuesta públicamente en esas condiciones. Estos internautas argumentan que, a lo largo de su carrera la mexicana ha mantenido un estándar alto en cuanto a su imagen y que mostrarla desalineada y sin maquillaje no es respetuoso.

“Má, vamos a mandarle unos huvos a todos los que dicen que estamos mal… ¡huevs!“, fueron las palabras que mencionó la cantante a través de las historias de la red social de la camarita. Posteriormente, Silvia hizo caso a su solicitud e hizo una seña con uno de sus dedos de la mano.

“La vejez es una etapa tan hermosa. Hay que disfrutar de tus viejos y valorarlos”, “Muy mal Alejandra. Silvia pinal ya es como una niña, no sabe lo que hace. Y la expone sin arreglar, la señora es un icono”, “Eso no se hace, con peluca, pestañas postizas, maquillaje, a su edad todo eso es una tortura uno debe envejecer con dignidad”, “En estas circunstancias que la señora da cosa verla ya por lo viejita que está de verdad ya deberían de guárdale sus hijas respeto y no mostrarla”, “No deberías exponerla al público se ve muy mal”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Por otro lado, algunos defensores de Alejandra Guzmán sostienen que la cantante está tratando de rendir homenaje a su madre, mostrando su autenticidad y vulnerabilidad, especialmente en una etapa sensible de su vida. Sin embargo, la crítica se ha centrado en la percepción de que hay un interés oculto en exhibir a Silvia Pinal para obtener más atención mediática o generar contenido.

La controversia subraya el delicado tema del bienestar del adulto mayor y el respeto que se merece, especialmente en el caso de una figura pública como Silvia. Esta situación refleja la lucha constante entre la privacidad personal y la vida pública en el mundo del espectáculo, así como las tensiones familiares que pueden surgir en momentos críticos.

