Silvia Pinal le gustaría que Luis Miguel le cante en su funeral

Silvia Pinal comentó que considera importante tener todo en orden para no dejar complicaciones a sus seres queridos para cuando llegue el momento de su partida, y explicó que ha dejado instrucciones claras sobre cómo quiere que se manejen sus bienes y sus deseos funerarios.

La actriz también expresó su deseo de que sus restos sean cremados y que sus cenizas sean esparcidas en un lugar especial para ella, aunque no reveló cuál sería ese lugar. Además, mencionó que le gustaría que se organice un homenaje en su memoria, y que le encantaría que el famoso ‘Sol de México’ interpretara algunas canciones en su funeral.

“Yo lo quiero mucho, desde que supe que era mi nieto lo presumí a pasto, es guapo y simpático“, añadió frente a los reporteros que la entrevistaron.

Pinal no descarta que el día de su funeral se registren algunas situaciones irregulares. Sin embargo, no le dio mayor importancia porque ya no estará viva: “Yo ya no estaré, así que no sabré nada de eso. Estaré mirando al cielo, tranquila”.

La destacada actriz mencionó que no es una conversación recurrente, pero está dejando todo listo para cuando llegue el día de su partida física: “No platico con ellos eso, porque no hay tiempo, pero mi testamento ya está hecho”, expresó a los medios de comunicación.

Silvia es una de las figuras más emblemáticas de la industria del entretenimiento en México, con una exitosa carrera en el cine, el teatro y la televisión. A lo largo de su vida ha protagonizado decenas de películas y telenovelas, y ha recibido numerosos reconocimientos por su talento actoral.

Aunque la idea de preparar un testamento y hablar sobre su funeral pueda resultar un tema delicado, ella ha demostrado una vez más su valentía y determinación para enfrentar cualquier situación con serenidad y claridad. Sin duda, su legado perdurará en la memoria de sus admiradores y seguidores por muchos años más.

Sigue leyendo:

· Silvia Pinal: asistente con más de 30 años de servicio no habría sido incluida en el testamento

· Michelle Salas habla de la salud de su abuela Silvia Pinal tras haberla visitado

· Silvia Pinal y Enrique Guzmán se reencuentran en la boda de su nieta Giordana