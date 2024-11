Cómo conseguir juguetes de moda y buenas ofertas en las fiestas

Con los días de compras navideñas más activos del año acercándose rápidamente y una ventana más corta entre el Viernes Negro y el día de Navidad, los expertos de The Toy Insider, la organización más influyente de la industria de los juguetes, comparten sus principales consejos para asegurar los mejores regalos para los niños en esta temporada navideña.

Para ayudar a los compradores a conseguir las mejores ofertas en juguetes, juegos y regalos de moda alrededor del Black Friday y el Cyber Monday, The Toy Insider también reunió las mejores ofertas de fabricantes de juguetes examinados, incluidos Basic Fun!, Fat Brain Toys, MGA Entertainment, Hasbro, Mattel, Moose Toys, Spin Master, Just Play, The Pokémon Company Int’l, Melissa & Doug, Bandai, LEGO, Crayola y más, con enlaces directos para comprar en minoristas de juguetes confiables para facilitar las compras.

The Toy Insider compartió sus consejos de expertos para conseguir los juguetes más populares que encabezan las listas de deseos de los niños, justo a tiempo para los días de compras navideñas más activos del año.

“Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo inusualmente más cortas, las presiones persistentes de la inflación y el aumento de juguetes falsificados y listados engañosos en línea, es más importante que nunca hacer la debida diligencia para conseguir esas selecciones de moda a tiempo sin el riesgo de gastar de más“, dice Ali Mierzejewski, editor en jefe de The Toy Insider.

Consejos para comprar juguetes en las fiestas de fin de año:

Haz un plan de acción

Este año hay una semana menos para comprar regalos entre el Día de Acción de Gracias y Navidad, así que asegúrate de tener un plan para conseguir los juguetes más populares del año y no esperes hasta el último minuto. Lleva un registro de tus gastos para evitar hacer compras de pánico de último momento.

Utiliza las funciones de la lista de deseos

Crea listas de deseos que se puedan compartir y comprar en tiendas como Amazon, Target y Walmart. Anima a tus amigos y familiares a utilizar estas herramientas para asegurarse de recibir y dar regalos ganadores. También puedes utilizar el Asistente para regalos perfectos de The Toy Insider para encontrar los mejores juguetes para cada niño en su lista de compras navideñas.

Compra en la tienda y con frecuencia

Visita varias tiendas o la misma tienda con frecuencia, ya que el inventario de juguetes y los patrones de reposición varían de una tienda a otra. Además, puedes irte con tus juguetes ese mismo día sin preocuparte por los retrasos en el envío.

Consulta las tiendas especializadas y de descuento

Los minoristas locales de pequeñas empresas que hicieron pedidos a los fabricantes de juguetes a principios de año estarán bien abastecidos de juguetes; además, apoyarás a una empresa local con tu compra. Y si realmente estás buscando una ganga, no olvides echar un vistazo a las cadenas de valor como Marshall’s, Ross, Burlington y TJ Maxx: suelen tener juguetes en exceso de los mejores fabricantes de juguetes con grandes descuentos.

Compra juguetes fabricados por marcas de confianza y desconfía de los revendedores externos

Utiliza la Guía de regalos navideños de Toy Insider para asegurarte de comprar juguetes de empresas de confianza o recurre a marcas que ya conoces. Evita los artículos falsificados o de imitación, ya que no se someten a pruebas de seguridad adecuadas y pueden ser de menor calidad. Cuando comprea en línea, elige siempre artículos que sean “enviados y vendidos por” el minorista para asegurarte de obtener productos legítimos.

No olvides las pilas:

Las pilas son uno de los artículos que más se olvidan cuando se hacen las compras navideñas y pueden ser la diferencia entre la magia navideña y los desastres navideños. Asegúrate de que tus juguetes estén listos para usar tan pronto como los abras.

