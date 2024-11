Gala Montes pide perdón por mal uso de su nueva canción

En las últimos días Gala Montes se ha visto envuelta en la polémica, ya sea por las discusiones con sus ex-compañeros de “La Casa De Los Famosos” o por hacer una publicación utilizando su más reciente tema musical con unas fotos de un caso de violencia en contra de una joven que ha estremecido a México.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un comunicado en el que afirmó que ella sólo reposteó el video que se le hizo llegar con la intención de alzar la voz en contra de esta situación y pidió perdón en caso de que se haya malinterpretado.

“Quiero extenderle una disculpa a los familiares y amigos de Melanie y a quien se haya podido sentir afectado o consideró inapropiado el uso de mi música en este contexto. Reafirmo mi compromiso de seguir luchando, desde mi trinchera, por un México donde las mujeres podamos vivir sin miedo y sin violencia”, escribió Gala.

Tras su mensaje, la actriz recibió decenas de mensajes de apoyo en el que reconocieron su esfuerzo por limpiar su nombre y aplaudieron su intención de darle visibilidad a la violencia que se vive día a día en el país.

Karime Pindter asegura que no tiene ningún problema con Brenda, la esposa de Mario Bezares, como se había dicho tras la final de “La Casa de los Famosos México”; incluso la mexicana admira tanto a la esposa del conductor por la forma de apoyarlo durante toda su vida juntos, que le gustaría tener a su lado a una persona así.

“Yo creo que Brenda y Mario son el equipo de ensueño. Yo quiero a una Brenda Bezares en mi vida, amo la dupla que hacen, ellos son equipo. Mario la incluye en todo, me contó desde cero la historia de amor que tuvieron Mario y Brenda, merecen todo y más porque se puso la 10 y lo apoyó en las buenas, en las malas, en las peores y en las regulares; ella y yo nos llevamos increíble, que no anden diciendo que ahí traemos pleito y eso, porque no es cierto”.

Karime también aclara que no mantiene un romance con Gala Montes, luego de que se dieran varios besos durante su participación en el reality. “No somos pareja. Hay química, la adoro, la admiro, tenemos planes, pero no somos pareja”.

