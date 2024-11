Gala Montes dice que su mamá la robó mientras estuvo en La Casa de los Famosos México 2

Gala Montes dijo este 10 de noviembre que su madre Crista, con quien ha tenido duras diferencias en el pasado. Ahora, la revelación de la actriz mexicana es que su madre presuntamente la robó mientras estuvo en el reality show La Casa de los Famosos México 2.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la artista dijo que la relación que tiene con su madre se ha ido deteriorando cada vez más.

“No la he vuelto a ver y no la he vuelto a escribir y no pienso escribirle. No tiene mi número porque me lo tumbó, sabiendo que tengo ese número de toda la vida y me lo tumbó antes de entrar a la casa y me robó antes de entrar a la casa, a los tres días me robó dinero”, dijo.

En este sentido, añadió: “A los dos días que yo estaba en la casa, mi mamá me robó dinero; se esperó a que entrara, se metió a una cuenta que yo tenía y me robó dinero, para que no le crean nada”.

La famosa no dio detalles de cómo fue este robo, pero este es uno de los tantos hechos por los que ha decidido alejarse de ella.

También recordó cómo su sexualidad fue otro problema entre ellas: “Mi vida no podía seguir así, mi plan era ese ‘ya cuando mi mamá se muera saldré del closet’, pero todas mis ideas se acomodaron, empiezo a hacer terapia y te das cuenta de que debes de ser congruente contigo y te estás mintiendo”.

Gala Montes siguió con su relato y afirmó: “Me di cuenta de que lo que me estorbaba era lo que pensaba mi jefa y fue como ‘no yo soy esto y me da igual si no me aceptas’ pero era lo único que me afectaba, nunca se lo he dicho, se enteró en redes porque mi mamá sube una nota, yo llevaba viviendo muchos problemas con mi mamá”.

Por si fuera poco, añadió: “La gente te utiliza porque eres público, y mucha gente es como, sabe que no puedes hacer ciertas cosas porque eres público y mi mamá era una de ellas y me extorsionaba con cosas”.

Sigue leyendo:

· Madre de Gala Montes no ha tenido éxito buscando a su hija

· Hermana de Gala Montes estalló al ver a su madre en la final de ‘LCDLFM’

· La Casa de los Famosos México: Gala Montes quiere que Agustín pierda la salvación a propósito