La actual Miss Universo, Karla Kjaer, confirma que no siempre tuvo autoestima

La Miss Universo (Telemundo), Victoria Kjaer, comparte sus tres tips de belleza favoritos a tan solo unos días de ganar la corona ante millones de seguidores en vivo y en las redes sociales. La danesa asegura que no siempre fue una niña con autoestima, sino que es algo que ha tenido que cultivar.

“Me encanta llevar un estilo de vida saludable, entrenar y comer sano, pero también me encanta comer palomitas y ver una película.

“En cuanto a la belleza, diría que la clave para una buena rutina de maquillaje es el cuidado de la piel, porque tengo la piel muy sensible, necesito hidratarla mucho y usar productos muy limpios”.

Tip para el cuidado del cabello:

“Tengo el cabello muy sensible, así que me encanta usar buenos productos capilares, hidratarlo y aplicarle aceites con frecuencia. Un buen consejo que me gusta compartir es usar un spray para dar volumen, porque el cabello siempre luce increíble cuando tiene un poco de cuerpo”.

Tips para el cuidado del cuerpo:

“Además, siempre trato de mantenerme hidratada porque eso es muy bueno tanto para el cuerpo como para la piel. Por eso, siempre tomo al menos dos litros de agua al día”. Ahora luce orgullosa la corona de Miss Universe, pero Victoria Kjaer no siempre fue una niña con autoestima.

“La confianza en mí misma es algo que tuve que trabajar, porque creo que, por supuesto, todos cuando llegan a la adolescencia pasan por una especie de crisis de identidad.



“Tal vez intenten teñirse el cabello de negro o hacerse un piercing o algo por el estilo, pero creo que es muy importante mantenerse fiel a uno mismo y creer que, sin importar cómo te veas o quién seas, eres suficiente, porque eso es lo único que realmente importa”.

Cocina creativa:

“Me encanta cocinar para mi familia y mis amigos. Me encanta preparar las comidas y también hornear, porque disfruto ser creativa con la comida. Quiero mostrar mi gratitud de esa manera, invitándolos a mi casa para que se relajen mientras yo los atiendo”.

