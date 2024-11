Miss Chile: ‘Creo que despidieron a la traductora de Miss Universo’

Emilia Dides, candidata de Chile en el Miss Universo 2024, habló de la polémica que hubo con Miss Venezuela, Ileana Márquez, a quien la traductora le dijo mal la pregunta en la etapa decisiva de la competencia.

La modelo habló con T13 de su experiencia en el certamen y este hecho no podía pasar desapercibido, debido a todo el revuelo que se generó.

“Yo me muero. Son errores que no pueden ocurrir en Miss Universo. No es un requisito hablar inglés y no puede ocurrir que una traductora le traduzca mal una pregunta a una candidata tan importante como Venezuela”, comentó.

La miss dijo también que conoció la reacción de su compañera, quien manejó la situación con aplomo y no se dejó afectar por un error que no fue suyo.

“Yo hablé con Venezuela y fue impactante, no merecía eso”, comentó.

Acerca de qué le dijo Ileana Márquez, contestó: “Que nada, que no tenía nada por hacer. El tiempo corre y ella tenía que sufrir con la respuesta, o sea, porque se la tradujeron mal, a la traductora yo creo que la despidieron, sí, la despidieron. Para mí Venezuela hubiera ganado, con su pasarela, con su cuerpo, hubiera ganado”.

Por su parte, la Miss Venezuela 2023 habló de este tema con La Divaza poco después de que terminara el certamen en la Ciudad de México.

“Me siento muy feliz, emocionada, hubo un problema con la pregunta, pero bueno, si eso estaba destinado así, así tenía que ser. Yo igual me siento feliz con el resultado y de estar viviendo esta experiencia”, comentó.

Además de esto, la modelo indicó: “Gracias a ustedes por apoyarme desde casa y los que estuvieron aquí presente”.

Este hecho se viralizó en las redes sociales, ya que muchos creen que si esto no hubiera pasado, Venezuela hubiera ganado la corona o quedado más cerca en el cuadro final de la competencia de belleza.

