Matt Gaetz afirma que no volverá al Congreso el próximo año

El excongresista de Florida Matt Gaetz, quien retiró la postulación del presidente electo Donald Trump para Fiscal General de Estados Unidos, expresó el viernes que no regresará al Congreso en 2025.

“Seguiré en la lucha, pero lo haré desde una nueva posición. No tengo intención de sumarme al 119º Congreso”, explicó en una entrevista.

Gaetz, quien fue elegido por primera vez en 2016, había renunciado a la Cámara de Representantes a inicios de noviembre luego de que el magnate neoyorquino lo eligiera para encabezar el Departamento de Justicia, antes de que el Comité de Ética de la Cámara publicara un informe sobre su investigación incluyendo una aparente mala conducta sexual, que ha negado varias veces.

El destino del documento mencionado (si se publicaría cuando él no esté en el Congreso) ha dado espacio para un debate animado en el Capitolio sobre si podría ser confirmado para el cargo.

Tras la retirada de Gaetz como nominado de Trump, los principales líderes del Congreso tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata habían estado batallando para determinar si el postulado podría regresar a la Cámara el siguiente año tras ganar la reelección este año.

“Hay muchos floridanos fantásticos que se han presentado para ocupar mi escaño, personas que han inspirado con su heroísmo y su servicio público. Y estoy realmente entusiasmado por ver que el noroeste de Florida alcance nuevas alturas y tenga una gran representación”, manifestó Gaetz.

“Voy a luchar por el presidente Trump. Voy a hacer todo lo que me pida, como siempre lo he hecho. Pero creo que ocho años probablemente sean tiempo suficiente en el Congreso de los Estados Unidos”, agregó el excongresista republicano.

El mismo viernes, más tarde, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fijó fecha para un comicio especial para llenar el escaño que dejó Gaetz en representación del 1° Distrito. Las primarias tendrán lugar el 28 de enero y las elecciones generales se harán el 1 de abril.

Asimismo, Gaetz ha acudido a varias reuniones del gobierno de transición y ha dado sus opiniones al respecto, señaló que ha formado parte del personal del siguiente gobierno de Trump, informó CNN.

Además, el exrepresentante elogió la elección que tuvo después de Trump para fiscal general, que anunció apenas unas horas después de que Gaetz retirara su nombre: la exfiscal general de Florida, Pam Bondi.

Pam Bondi, ex fiscal general de Florida, se dirige a un grupo de capacitación de voluntarios sobre integridad electoral. Crédito: Derik Hamilton | AP

“Estoy muy entusiasmado por la situación de esta transición y sé que hay gente decepcionada de que no seré el próximo fiscal general, pero hay que entender que este es el proceso político y que, a veces, el camino que recorres te lleva a un lugar diferente, que podría ser un lugar glorioso”, apuntó Gaetz.

“Mi buena amiga Pam Bondi será una fiscal general fenomenal para Donald Trump. Tiene la perspicacia legal. Odia a los criminales. Es una mente legal brillante y es una ciudadana de Florida”.

Gaetz, dijo que su postulación “se estaba convirtiendo injustamente en una distracción”, indicó que “la confirmación de Bondi no tendrá algunos de los matices que tendría la mía”.

En este sentido, aseguró que tenía impulso con los senadores, pero que tenía que hacer “dos trabajos a la vez”, mientras se reunía con ellos en el Capitolio.

“Tuve un trabajo de tiempo completo para explicarles a los senadores que tal vez un tuit que envié sobre ellos fue imprudente y no reflejaba cómo me desempeñaría como fiscal general. Y al mismo tiempo, tenía que construir el Departamento de Justicia con el talento humano adecuado, la infraestructura de políticas adecuada, y la confirmación de Pam Bondi no tendrá algunos de los matices que tendría la mía”.

Las tácticas políticas grandilocuentes de Gaetz había alejado a muchos dentro de su propio partido, le quitó relevancia a las acusaciones en su contra en el informe de Ética de la Cámara y aseguró que eran parte de una campaña de desprestigio.

“Hay una jugada que se lleva a cabo en Washington cuando intentan difamar a alguien y salen a desenterrar acusaciones falsas, de hace años, del tono más salaz y clickbait posible”, dijo Gaetz.

El excongresista ha negado efusivamente las acusaciones llevadas por el Departamento de Justicia y el comité, incluyendo la afirmación que tuvo sexo con una joven en 2017 cuando ella era menor de edad.

Poco antes de que Gaetz se retirara de la consideración como fiscal, se informó que fuentes cercanas con su testimonio expresaron que la mujer dijo ante el comité de ética que tuvo dos encuentros sexuales con el hombre en una fiesta de 2017, cuando ella contaba con 17 años.

Ella declaró que el segundo encuentro sexual, que no se había dado a conocer antes, incluyó a otra mujer adulta. Testificó sobre ambas relaciones sexuales en una declaración civil como parte de una demanda vinculada, expresaron las fuentes familiarizadas.

Gaetz era conocido en el Capitolio por su papel en la destitución el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El jueves, culpó al republicano de California por su desaparición.

“Estaba tratando con un organismo con motivaciones políticas. No les agradaba por lo que le hice a Kevin McCarthy”, indicó Gaetz. “Y tenían un problema personal. Así que eso iba a servir como base suficiente para retrasar mi confirmación como fiscal general”.

