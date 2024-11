Roberto Romano disfruta del odio que despiertan sus personajes, en el público: “Sed de Venganza”

Alonso es el nuevo nombre de Roberto Romano en el mundo de ficción que ha creado “Sed de Venganza”. En esta telenovela su personaje es descarado, amoral, ofensivo y sobre todo despreciable. Lo peor de todo es que tiene momentos en los que logra confundir al espectador, para minutos después demostrarnos que no hay forma de disculparlo y quererlo. Alonso del Pino es cualquier cosa menos una buena persona, en esta nueva telenovela de Telemundo.

Conversamos con el actor mexicano sobre el poder interpretativo que tiene y sobre cómo en efecto lograr generar todos estos sentimientos negativos con sus personajes y nos dijo que lo disfruta muchísimo. “Desde el set, mis compañeros me decían: ‘Te odio, maldito’. Para mí, eso es un cumplido“, dijo entre risas orgulloso por su trabajo y el logro ya que en efecto generar emociones en los televidentes es la finalidad máxima del actor. “Me encanta que odien a los personajes que interpreto”, dice plenamente feliz.

Y Romano tiene muchas razones para ser feliz con el personaje de Alonso del Pino en “Sed de Venganza”, porque de verdad que se merece el odio y el desprecio del público. En esta historia su personaje no es más que un vividor sin conciencia que además no trabaja, es promiscuo, de paso también es machista, egoísta y ególatra.

En esta historia tiene muchos intereses “románticos”, pero más que amor lo que lo mueve es la necesidad de tener, conquistar y poseer. De todos estos sentimientos será víctima Tania Villanueva, papel que interpreta la actriz Roberta Burns. Y otra que no se librará de Alonso es Brenda Ferrero, en la piel de la actriz Fefi Oliveira, quien en esta historia es la cuñada del personaje de Romano así que aquí se demuestra que para éste no existen límites posibles.

Ahora, si bien es cierto el mexicano disfruta de cada uno de estos personajes, como actor, también es cierto que ser Roberto Romano en esta industria tiene sus pros y sus contras. Sobre las cosas buenas admite que una de ellas es: “Yo creo que lo mejor es que a mi no se me cierra ninguna puerta, si se me cierran construyo una y por ahí me meto”, dijo entre risas. Lo peor, desde luego existe y sobre esto reflexiona: “Soy un poquito grinch, y nada controlar un poquito a ese grinch”.

