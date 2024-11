Adamari López cuenta cómo se prepara para el Día de Acción de Gracias

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, contó en su cuenta en Facebook cuál es la tradición que tiene el Día de Acción de Gracias, uno de los más esperados por ella.

“Mi gente linda, besos grandes para todos, ya planificando mi día de Acción de Gracias, que para mí es una fecha muy especial, yo creo que se los he comentado muchísimas veces, alrededor de estas fechas del mes de noviembre pasan eventos importantes en mi vida, como el cumpleaños de mi papá, el día 15, el de mi mamá el día 23; mi recuperación de cuando tuve cáncer también fue en la época de acción de gracias”, contó.

La Chaparrita de Oro afirmó que esta época es muy especial, pues siente que debe agradecer. “Lo he hecho siempre, pero la vida me ha ido dando, no sé, como excusas para celebrarlo más”.

La boricua afirmó que ese día hace una cena e invita a gente que es muy especial. “Obviamente están todos los miembros de mi familia por lo general conmigo”, contó.

En esa ocasión también invita a amistades y a familiares que viven en otras ciudades.

“Es un evento lindo, en el que damos gracias y pensamos en esas personas que se nos han adelantado como mamá y papá, que siempre van a estar presentes en nuestras vidas, que nos educaron y guiaron con tanto amor”, añadió.

Adamari López indicó que en ocasiones ha llegado a hacer cena hasta para 35 personas.

“Trato de siempre poner obviamente mantel, a la mesa, vestirla bonita y siempre hacemos una oración antes de sentarnos a comer ese día de Acción de Gracias, no nos puede faltar el pavo, la tradición es el pavo, aunque podamos tener algunos antojitos boricuas porque vamos como adelantando un poquito la Navidad, le añadimos un poco de arroz con gandules, que es tradición de Puerto Rico”, dijo.

También mencionó que esa fusión gastronómica es para dar gracias y reconocer sus raíces.

“Algunas cosas las hago yo y otras cosas las mando a pedir”, dijo la conductora de televisión, quien confesó que le encanta adobar el pavo.

