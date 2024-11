Atlas en problemas: Se revela la grave lesión de Édgar Zaldívar

Los Rojinegros del Atlas sufrieron una grave pérdida este domingo en su plantilla luego de conocerse la lesión del jugador Édgar Zaldívar, quien tuvo que ser retirado de la convocatoria horas antes del partido ante los Xolos de Tijuana por el duelo correspondiente al último cupo de eliminatorias para los cuartos de final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

De acuerdo con la información suministrada por el equipo a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), el jugador del cuadro de Guadalajara sufrió una “lesión de ligamento cruzado anterior y complejo posterolateral de la rodilla izquierda”, por lo que estará varios meses alejado de las canchas para poder estar completamente recuperado y así volver a ver acción.

De igual forma el equipo de comunicaciones del Atlas detalló que Zaldívar se someterá en los próximos días a una intervención quirúrgica para poder reparar la rotura de este ligamento y así poder iniciar su proceso de rehabilitación que se estima tarde unos seis meses aproximadamente, aunque todo esto puede cambiar según los trabajos que realice.

“Sabemos de tu pasión y entrega por estos colores, te extrañaremos en la cancha, estamos seguro que volverás más fuerte para seguir haciendo historia con la Rojinegra”, dijo el club rojinegro acompañado de un video del jugador.

Mensaje de cariño

En el video compartido por el cuadro de Guadalajara, Zaldívar se mostró esperanzado en poder superar esta lesión lo más pronto posible para poder regresar a las canchas y así continuar con su carrera profesional para ayudar al equipo en todo lo que pueda hasta alcanzar el título de campeón de la Liga MX.

“Quisiera agradecer por todas las muestras de cariño que me han hecho llegar. (…) He estado pasando unos días difíciles, la verdad, pero sé que voy a volver mucho más fuerte. (….) Creo que me duele más el corazón que la pierna, pero esto es así, son cosas que pasan en esta profesión”, concluyó el jugador, quien tuvo que ser retirado en camilla del Estadio Akron el pasado jueves ante las Chivas Rayadas de Guadalajara.

