Belinda desmiente rumores de nuevo romance y habla sobre Kenia Os

La cantante Belinda aclaró los rumores sobre su situación sentimental. Hace días la artista nacida en España publicó hace pocos días un mensaje en la red social X en el que aseguraba que había encontrado al indicado. Muchos especularon si finalmente Belinda había decidido abrirse nuevamente al amor tras su polémica ruptura con el cantante Christian Nodal. Sin embargo, la cantante negó los rumores y aclaró de qué se trataba su mensaje.

En una entrevista para el diario mexicano Milenio, Belinda aclaró que cuando publicó ese post se refería al serum de L’Oréal, marca de la cual es imagen. Belinda dijo que las personas malinterpretaron su tuit ya que se refería al producto de belleza y no a una persona.

“Soy la imagen de L’Oréal y entonces acabo de subir un, eh, un tuit, pero justo es porque no me refiero al ser humano indicado. Hablo del sérum perfecto para mi piel, pero la gente lo malinterpreta. Estoy hablando del sérum de L’Oréal”, dijo.

Belinda habla sobre Kenia Os

Durante las últimas semanas Belinda y la cantante mexicana Kenia Os han causado controversia luego de que fueron vistas celebrando en un local nocturno. Ambas fueron captadas en video bailando sensualmente y muy cariñosas entre sí, lo que despertó especulaciones entre sus seguidores.

Belinda fue cuestionada sobre su relación con Kenia Os y ella respondió: “Es hermosa. Es lo único que puedo decir. Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca en mi vida”.

Belinda y Kenia Os estrenaron juntas la canción ‘Jackpot’. “Está padrísima la canción. Se llama Jackpot. Es una canción que está rompiéndola. De todas las canciones que he sacado es de las que más ha funcionado con la gente”, dijo la cantante.

Asimismo la cantante dijo que es muy feliz en el plano personal, pero aclaró que prefiere mantener su vida personal en privado. “Hace mucho tiempo que en mi vida personal no era tan feliz como ahora. Y eso sí te lo puedo decir. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como estoy feliz ahorita en mi plano personal. Y eso me encanta, estoy disfrutando. No me gusta hablar de mi vida privada”, concluyó.

Belinda ha mantenido su vida personal en privado. Su relación con Christian Nodal se hizo pública a mediados de 2020 cuando ambos participaban como coaches en el reality show de canto La Voz de TV Azteca. Se comprometieron y todo indicaba que llegarían al altar. Sin embargo, en febrero de 2022 anunciaron su ruptura que generó una gran controversia en redes sociales.

A pesar del escándalo, Belinda no se pronunció en ningún momento sobre su antigua relación y se limitó a mantenerse concentrada en su carrera, dejando todos los aspectos personales en privado. Belinda no ha hecho pública ninguna relación desde su ruptura con Nodal.

