Karina Banda casi no llega a la boda de Migbelis Castellanos 

La conductora mexicana de televisión Karina Banda publicó en su cuenta en Instagram una divertida anécdota sobre la boda de su amiga y compañera de trabajo Migbelis Castellanos, quien dijo “sí, acepto” este 23 de noviembre.

En la publicación que hizo la co-conductora de Desiguales, que transmite Univision, dijo que pocas horas antes del matrimonio decidió pintarse el pelo y eso retrasó un poco las cosas.

“Solo a mí se me ocurre hacer esto, y claro, me vi canas y le pedí a Gustavo que me pintara el pelo. Gus, métele turbo”, dijo sobre cómo le pidió ayuda a su estilista para estar impactante para esta celebración.

Luego de esto, Karina Banda dijo: “Ya terminamos de pintarme el pelo y ahora aprovechamos el tratamiento de Gustavo”.

Al finalizar hubo un detalle importante y es que no calculó el tiempo que iba a demorar en llegar al lugar en el que harían la ceremonia.

Mientras iba a bordo de un automóvil, la famosa contó: “Vamos camino a la iglesia, pero me acabo de dar cuenta que era a una hora de distancia de donde estábamos nosotros, así que ya no vamos a llegar a tiempo, vamos a llegar creo que a la mitad, ¿ven? Por eso es importante que revisen las direcciones de la invitación”.

Más adelante, en el video se vio a la mexicana disfrutar junto a su esposo Carlos Ponce, también en algunos fragmentos del material se vio a Adamari López y Amara La Negra.

Karina Banda también comentó algunos detalles de la boda y consideró que el ambiente fue increíble por el amor que transmitían los ahora esposos: “Migbelis y Jason muchas felicidades por esta unión, por una boda tan hermosa y por la bella familia que han formado. Gracias por hacernos parte de este día tan especial. Salió el sol, la novia tenía el vestido más hermoso y hubo lágrimas de felicidad del amor que se respiraba”.

