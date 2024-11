Bellakath revela que hará un dueto con Belinda y da algunas pistas

La cantante Bellakath, conocida por su éxito viral “Gatita” y por su estilo único dentro de la música urbana, anunció que hará un dueto con Belinda, situación que de inmediato provocó gran emoción entre los fans de ambas artistas.

Durante una entrevista con un reportero del programa ‘Hoy’, Bellakath compartió algunos detalles sobre este proyecto.

“Con Beli se vienen cositas. Ella ya tiene hasta el nombre de la canción. Solo falta que nos juntemos en el estudio porque me dijo que entre las dos la vamos a componer. Ella ya trae la idea”, comentó.

La artista también destacó lo emocionada que está por poder trabajar con Belinda.

“Me emociona mucho ese junte porque ella es una chica muy fresita y yo soy más extrovertida”, agregó.

Aunque Bellakath prefirió no entrar en detalles específicos, dio algunas pistas, entre ellas, el nombre. Y es que, según adelantó, será una frase en francés y combinará sus estilos musicales.

“Es un nombre en francés, eso sí lo puedo adelantar. Es una oración que tiene que ver con algo petit. Ustedes tienen que esperar la colaboración para que entiendan de qué estamos hablando”, aseguró.

Para finalizar, Bellakath aseguró que Belinda le dijo que no podía ser tan atrevida como ella a la hora de interpretar.

“Yo le dije: ¿Vamos a hacer un pop o un reguetón? Ella me contestó que sería lo que yo quiera pero no puedo cantar tan extrovertido como tú. Le dije, ok, tú haces la parte bonita y yo me encargo de lo que sabe hacer Bellakath”.

Haz click en la publicación para ver la entrevista de Bellakath

Como era de esperase, Desde que Bellakath hizo el anuncio, las redes sociales estallaron de emoción. Los seguidores de ambas cantantes se han mostrado entusiasmados con la idea de que dos figuras tan diferentes se unan para un proyecto conjunto.

Además, la idea de que Bellakath, quien ha sido reconocida por su estilo irreverente y atrevido, se una a Belinda, una artista pop, hace que muchos se pregunten si el resultado será una mezcla entre pop, reggaetón y toques de trap, o si sorprenderán con algo completamente nuevo.

El anuncio del dueto entre Bellakath y Belinda es, sin duda, una de las noticias más emocionantes y su colaboración promete ser única.

