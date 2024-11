EE.UU. sanciona a cinco mexicanos del Cártel del Golfo por pesca y tráfico ilícito

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra cinco presuntos integrantes del Cártel del Golfo, acusados de realizar actividades relacionadas con el tráfico de drogas, personas y pesca ilegal en el Golfo de México.

Entre los sancionados figuran Ildelfonso Carrillo, alias ‘El Chivo’; Raúl Decuir, alias ‘La Burra’; Ismael Guerra, alias ‘El Comandante’; Omar Guerra, alias ‘Samorano’; y Francisco Javier Sierra, ‘El Borrado’.

Según el comunicado, estas personas son responsables de implementar esquemas ilícitos que financian al Cártel del Golfo, considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas de México.

Bradley Smith, subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, señaló que las actividades delictivas abarcan desde la pesca ilegal hasta el tráfico de estupefacientes y personas.

“La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) no solo genera ingresos para estas organizaciones, sino que también implica abusos de derechos humanos, trabajo forzado y representa una amenaza para la seguridad marítima de Estados Unidos”, afirmó Smith.

Además, el Tesoro indicó que los mismos buques usados para pesca ilegal suelen emplearse para el contrabando.

Entre los sancionados destacan Ismael y Omar Guerra Salinas, hermanos que, según las autoridades, controlan la playa Bagdad, en Tamaulipas, desde donde supervisan la pesca INDNR y gestionan el tráfico de drogas.

Por su parte, Francisco Javier Sierra Angulo es identificado como el actual líder del Cártel del Golfo en Matamoros, mientras que Raúl Decuir García e Ildelfonso Carrillo Sapien operan campamentos de lanchas que facilitan la pesca ilegal en aguas estadounidenses.

Las sanciones, resultado de una colaboración entre la Guardia Costera de EE.UU., la Administración de Control de Drogas (DEA), la División de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, bloquean los bienes e intereses en bienes de los implicados dentro del territorio estadounidense.

