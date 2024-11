Importante ajuste en WhatsApp para las notas de voz lo cambia todo

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo, sigue innovando para mejorar la experiencia de sus usuarios.

La compañía ha anunciado la llegada de una función largamente esperada: la transcripción de mensajes de voz.

Esta herramienta, disponible tanto en iPhone como en Android, promete ser un cambio significativo para aquellos que prefieren leer los audios en lugar de escucharlos.

¿Qué es la transcripción de notas de voz en WhatsApp y cómo funciona?

Con más de 7,000 millones de mensajes de voz enviados diariamente a través de WhatsApp, no es de extrañar que muchos usuarios esperaran una forma más práctica de interactuar con este contenido. Las transcripciones convertirán automáticamente los mensajes de voz en texto, permitiendo a los usuarios leer el contenido en lugar de escucharlo.

Esta función resulta especialmente útil en entornos ruidosos, como calles concurridas o el transporte público, y en situaciones donde escuchar un audio sería inapropiado, como reuniones laborales o eventos sociales. Además, WhatsApp asegura que las transcripciones estarán protegidas por su sistema de cifrado de extremo a extremo, garantizando que solo el usuario pueda acceder al contenido.

WhatsApp ha confirmado que esta herramienta estará disponible a nivel mundial en las próximas semanas. Inicialmente, las transcripciones podrán generarse en español, inglés, portugués y ruso, con la promesa de añadir más idiomas en el futuro cercano. Este enfoque multilingüe busca atender a la diversa comunidad global de usuarios que utiliza la plataforma diariamente.

El poder transcribir tus notas de voz de WhatsApp hará que no te pierdas de recados importantes cuando te encuentres en sitios en donde escucharlas, resulta imposible. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo activar las transcripciones de notas de voz en WhatsApp?

La nueva función no estará habilitada por defecto, por lo que los usuarios deberán activarla manualmente en la configuración de la aplicación. El proceso es sencillo:

1) Accede a los ajustes de WhatsApp: Abre la aplicación y ve a la sección de configuración.

2) Selecciona “Chats”: En este apartado, encontrarás la opción para habilitar las transcripciones.

3) Activa la función: Busca la opción Transcripciones de mensajes de voz y actívala.

4) Elige un idioma: Selecciona el idioma en el que deseas que se generen las transcripciones.

Una vez activada, la herramienta estará lista para ser utilizada siempre que lo necesites.

Cómo utilizar la función de transcripción de WhatsApp

Transcribir un mensaje de voz es tan simple como seleccionar el audio que deseas convertir a texto. Sigue estos pasos:

1) Mantén presionado el mensaje de voz: Esto desplegará un menú de opciones.

2) Elige la opción “Transcribir”: WhatsApp comenzará a generar el texto correspondiente al audio.

3) Revisa la transcripción completa: Si el mensaje es extenso, toca el ícono ˅ para desplegar el resto del texto.

Es importante tener en cuenta que la transcripción puede tardar unos segundos en aparecer, especialmente en el caso de audios largos o con un lenguaje más complejo.

La implementación de esta herramienta ofrece una serie de ventajas significativas para los usuarios de WhatsApp:

* Accesibilidad mejorada: Leer los mensajes de voz facilita la interacción en situaciones donde el audio no es una opción.

* Mayor privacidad: Puedes leer un mensaje sin que el sonido revele contenido sensible en público.

* En movimiento: Ideal para personas que utilizan la aplicación mientras están en entornos ruidosos o en tránsito.

Además, al tratarse de una herramienta protegida por el cifrado de extremo a extremo, los usuarios pueden estar tranquilos de que sus datos permanecen seguros.

Esta actualización demuestra el compromiso de WhatsApp con la mejora continua de su plataforma. Al introducir funciones que responden a las necesidades reales de los usuarios, la aplicación mantiene su posición como líder en el mercado de mensajería instantánea.

La posibilidad de transcribir mensajes de voz no solo mejora la accesibilidad, sino que también transforma la forma en que las personas interactúan con la aplicación, adaptándose a diversos estilos de vida y preferencias.

Si aún no has visto la opción en tu aplicación, no te preocupes: la función estará disponible pronto. Mantente atento a las actualizaciones y prepárate para disfrutar de una nueva forma de comunicarte en WhatsApp.

