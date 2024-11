Manchester City sigue sin victoria: Igualó por Champions League ante Feyenoord

Ya ni con un 3-0 pueden estar tranquilos en Mánchester. Esta frase, que hasta hace unas semanas siempre se hubiera atribuido al Manchester United, ha cruzado ahora de acera en la ciudad inglesa y apunta directamente a un Manchester City que dominaba plácidamente por 3-0 al Feyenoord y que regaló el empate en los quince minutos finales.

Por increíble que parezca, el City no solo no ganó el partido más sencillo para salir de su crisis de cinco derrotas seguidas, sino que regaló una de las remontadas más increíbles que ha visto nunca el Etihad Stadium y un Feyenoord que con 3-0 en contra lo veía todo perdido.

El doblete de Erling Haaland, primero de penalti y más tarde cazando un centro de Matheus Nunes, y el tanto de Ilkay Gündogan, con ayuda de un defensa que desvió la pelota, era un argumento más que suficiente para pensar que el City, con este resultado, tenía el partido ganado en el minuto 75.

Pero Josko Gvardiol, que acostumbra a tapar sus errores defensivos y su tibieza atrás con golazos, volvió a pecar de ingenuo como el fin de semana ante el Tottenham Hotspur. En una cesión de juvenil, le entregó en bandeja el 3-1 a Anis Hadj Moussa, que batió a Ederson y comenzó un runrún en el Etihad.

Guardiola se encogía en el banquillo y se echaba las manos a la cabeza. Exagerado, pensarían muchos, viendo que la renta aún era de dos goles y que el otro equipo no era el Real Madrid de la 2021-2022, era el Feyenoord, pero quizás el técnico español había tenido una visión de que aquel error era solo el comienzo de un descalabro monumental.

Siete minutos después, en el 82, un centro al segundo palo pilló a Gvardiola desprevenido, porque otra vez el City se había dormido. El croata tenía que cubrir a dos jugadores, no llegó al centro y Jordan Lotomba tocó la pelota con la máxima precisión posible. El balón entró entre el palo y Ederson y le quedó a Santiago Giménez para que el mexicano volviera a los terrenos de juego tras dos meses lesionado con gol.

Con ocho minutos más añadido, el Feyenoord estaba a un gol de ampliar la crisis. Y cuando las cosas van mal, muchas veces solo pueden ir a peor.

En un pase en largo, Igor Paixao ganó por alto a un Ederson que salió a por uvas y puso un centro al área para que, sin oposición, David Hancko rematara el surrealista 3-3.

Santiago Giménez fue “uno de los goles más fáciles de mi carrera”

Santiago Giménez regresó a la actividad, tras una lesión que lo alejó dos meses y cuatro días, y lo hizo con “uno de los goles más fáciles de mi carrera”, ante Manchester City en Champions League.

El delantero mexicano ingresó al minuto 72 en la visita de Feyernoord al equipo inglés por la Champions League y marcó el segundo gol del partido, que terminó en empate 3-3, después de una desventaja de tres goles.

“Cae el segundo sabiamos que ibamos a empatar el partido. Yo creo que fue uno de los goles más fáciles de mi carrera, nada más la empujé en la línea, hay que estar ahí, es un gol de centro delantero. Al final fue un empate con sabor a victoria porque ellos son el mejor equipo del mundo y sacarle un empate en su casa después de perder 2-0, es como una victoria para nosotros”, dijo Santiago Giménez en zona mixta.

“Yo sólo le pedí a Dios que me diera salud, que me dejara jugar y fue lo que me dio. Como jugador piensas lo más positivo que se pueda, después empieza el partido y pasan situaciones que bajan la fe, bajas la creencia, pero nosotros nos mantuvimos y es un gran elogio para el equipo“, añadió Chaquito Giménez tras reponerse de un 3-0 de visita en Manchester.

