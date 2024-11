Manejador de Jake Paul está “1,000%” seguro del combate contra el Canelo Álvarez

El manejador del peleador estadounidense Jake Paul, Nakisa Bidarian, respaldó las declaraciones de su amigo al asegurar que está completamente seguro de poder conseguir un enfrentamiento contra el mexicano y campeón de tres divisiones en los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez; asimismo sostuvo que la diferencia de peso que poseen ambos no será un problema y cree que podrán llegar a un acuerdo que resulte benéfico para ambos.

Estas declaraciones las realizó el manejador del también youtuber a través de una entrevista ofrecida para talkSPORT, donde consideró que está “1,000% seguro” de poder lograr un acuerdo entre ambas partes y así finalmente poder organizar este combate que ha tomado fuerza como uno de los más llamativos de los últimos años tras el éxito que logró tras vencer a Mike Tyson.

“En términos de Saúl “Canelo” Alvarez, estoy 1,000 por ciento seguro de que esa pelea se va a dar, ya sea este año o el próximo. Sin duda, esa pelea está en el mapa para Jake Paul”, expresó en sus declaraciones.

Bidarian destacó que la diferencia de peso no será ningún problema debido a que el objetivo de Jake Paul será el de regresar al peso crucero debido a que tuvo que aumentar hasta el peso pesado para poder enfrentar a Mike Tyson en la ciudad de Arlington; esto respalda la petición del estadounidense en poder enfrentarse en las 200 libras contra el Canelo Álvarez.

“No veo ninguna razón por la cual Canelo Álvarez contra Jake Paul. Jake ha estado peleando en peso crucero. Para esta pelea en particular contra Mike Tyson, no había forma de que Tyson fuera a bajar a peso crucero, así que Jake aceptó subir a peso pesado. Jake no planea pelear todo el tiempo en peso crucero, pues en algún punto él quiere hacer peleas emocionantes y disruptivas como pelear con Anthony Joshua o Daniel Dubois, aunque eso no está en la ruta inmediata de Jake”, resaltó.

“Jake va a seguir militando en el peso crucero, y eso significa que (Canelo) suba de 175 a 200 libras. Y Canelo Álvarez, según entiendo, hace su vida normal en 190 libras. No hemos tenido aún conversaciones con Canelo”, agregó.

Sin miedo a sanciones

Para finalizar el manejador de Jake Paul no se mostró preocupado en caso que la pelea contra el Canelo Álvarez pueda ser sancionada por alguna comisión u organismo; por tal motivo dio como ejemplo la pelea entre Mayweather y Conor McGregor, que fue sancionada.

“Si ya sancionaron una pelea entre Mayweather y McGregor, ¿por qué no sancionarían una pelea entre Canelo y Jake Paul?. ¿Por qué permitieron que Conor Mcgregor, que tenía mucha menos experiencia en boxeo que Jake Paul peleara con Floyd Mayweather, un peleador invicto en 49-0?”. concluyó.

