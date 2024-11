Miss República Dominicana responde a las críticas por su participación en el Miss Universo 2024

La representante de República Dominicana, Celinee Santos, se pronunció sobre los señalamientos y críticas en su contra tras su participación en el Miss Universo, que se realizó el pasado 16 de noviembre en Ciudad de México.

Santos asistió como invitada al programa ‘Hoy Día’ en donde aseguró que al ver las críticas hacia ella en redes sociales se sintió muy afectada.

“Estaba destruida, mayormente por los comentarios en las redes sociales, sí te pueden afectar como fue en mi caso, cada vez que leía un mensaje, cada vez que veía un video de muchas cosas que no son reales”, dijo la modelo dominicana en el programa de Telemundo.

Santos estuvo en el blanco de la polémica debido a que fue señalada, supuestamente por otras aspirantes, de ser una compañera de difícil convivencia. Incluso se difundió un supuesto mensaje de la representante de Canadá quien aseguraba que Miss República Dominicana no era buena persona.

Celinee Santos aclaró que este supuesto mensaje se trató de una edición y aseguró que la canadiense le envió una disculpas ya que, según dijo, cambiaron sus palabras.

“Ella me escribió en privado, ahí tengo el mensaje pidiéndome disculpas… el mensaje fue que lo editaron, no fue algo que ella escribió. Es muy lindo dejar todas estas cosas claras y es muy lindo que también ella públicamente lo desmintió, porque un mal mensaje, ahora mismo en las redes sociales se edita todo, se puede malinterpretar todo y esos comentarios sí hacen un daño”, dijo la reina de belleza caribeña.

Otro de los motivos por los que Celine Santos fue criticada fue por no seguir las instrucciones durante la presentación de las candidatas al inicio de la gala. Todas las delegadas debían decir a la cámara únicamente el nombre del país al que representan. Sin embargo, cuando llegó su turno Celinee dijo su nombre completo y luego el nombre del país. Esto fue tomado de mala manera por muchos internautas.

Andrea Meza, conductora de ‘Hoy Día’ y Miss Universo 2020, le preguntó a Santos por este cambio en su presentación. Santos dijo que fue algo que no planificó sino que se le ocurrió en el momento.

“Fue algo en automático, no fue algo que lo pensé, yo nunca en mi vida había estado en un escenario tan grande, con tantas personas, tenía en primera fila a mis familiares, a los dominicanos y me sentía con mucha presión, para ser honesta, yo siempre practiqué ‘Celine Santos, República Dominicana’, y creo que me salió en automático, así que pido muchas disculpas, porque creo que se malinterpretó el momento de nervios”, dijo.

Celinee Santos se siente satisfecha por su trabajo en el Miss Universo aunque aseguró que hay varias cosas que le gustar, como el manejo de sus nervios.

“El trabajo se hizo, me siento complacida con lo que pude trabajar, sí hay cosas que cambiaría si tuviera la oportunidad, como manejar mis nervios, mis emociones… le diría a la gente que no nos lleváramos tanto de las redes sociales, que no nos lleváramos tanto de los comentarios, que eso sí nos afecta como candidatas, como jóvenes”, expresó.

Sigue leyendo: