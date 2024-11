Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este martes 26 de noviembre

La jornada de fútbol prevista para este martes 26 de noviembre está marcada por el ansiado regreso de la UEFA Champions League, teniendo un total de nueve encuentros del más alto nivel deportivo que sorprenderán a todos los aficionados, los cuáles podrás disfrutar de cada uno de ellos con esta agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Esta Jornada 5 del máximo torneo de clubes del viejo continente cuenta con partidos de gran valor como el del FC Barcelona vs el Stade Brestois, Manchester City vs Feyenoord, Bayern Múnich vs París Saint Germain, Sparta Praga vs Atlético de Madrid e Inter de Milan vs RB Leipzig.

En esta jornada del martes muchos de los equipos que se encuentran a mitad de tabla intentarán sumar puntos suficientes para acercarse a sus rivales siempre y cuando esperando los resultados del miércoles.

Horarios y transmisión

Estos partidos tienen varios horarios según cada uno de los países en los que se disputarán, brindando así la posibilidad de disfrutar de la mayoría posible de cada uno de ellos; en esta lista presentamos los horarios de acuerdo con la zona del Este de los Estados Unidos y además las plataformas en las que serán transmitidas.

ŠK Slovan Bratislava vs AC Milan: 12:45 horas (Paramount+, VIX+)

Sparta Praga vs Atlético de Madrid: 12:45 horas (ESPN, Disney +, TNT Sports, MAX)

Manchester City vs Feyenoord: 15:00 horas (FuboTV, Paramount+ y TUDN USA)

Bayern Múnich vs París Saint Germain: 15:00 horas (ESPN Y Disney +, MAX)

FC Barcelona vs el Stade Brestois: 15:00 horas (TUDN, Fubo y Paramount+)

Inter de Milan vs RB Leipzig: 15:00 horas (ESPN, Disney +)

Young Boys vs Atalanta: 15:00 horas (Paramount+ y ViX)

Liga de Argentina

La Superliga Argentina mantiene sus actividades este martes con un total de tres partidos correspondientes a la Jornada 24 en la que cada uno de estos equipos buscará quedarse con la victoria para sumar puntos importantes para escalar en la tabla de clasificación.

Transmisiones:

Newell’s vs Independiente: Inicia a las 17:00 (Este de los Estados Unidos) y se transmitirá por ESPN Premium, Fanatiz USA, TyC Sports

Unión vs Talleres: Inicia a las 19:15 (Este de los Estados Unidos) y se transmitirá por ESPN Premium, Fanatiz USA, TyC Sports

Sarmiento vs Platense: Inicia a las 19:15 (Este de los Estados Unidos) y se transmitirá por ESPN Premium, Fanatiz USA, TyC Sports

Sigue leyendo:

–Así se jugará la Liguilla del torneo Apertura 2024 de la Liga MX

–Héctor Herrera habló sobre escupitajo a árbitro en la MLS: “Me arrepiento”

–Atlas en problemas: Se revela la grave lesión de Édgar Zaldívar