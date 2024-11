Dave Gilmour no logra vender su mansión en Londres por un problema administrativo

Durante los últimos años el músico Dave Gilmour, guitarrista y compositor de Pink Floyd, ha intentado vender su mansión en East Sussex, Inglaterra, y durante el proceso se ha encontrado con varios problemas.

Según ‘MailOnline’, el músico se enteró que la propiedad no le pertenece a él sino a la corona británica, por lo que vender el lugar es básicamente imposible.

También se ha informado que Gilmour tuvo que demandar al gobierno. El mismo medio contactó a expertos en el tema para aclarar la situación. Nick Brett de Brett Wilson LLP dijo: “Imagínese pensar que es dueño de una casa durante más de una década, particularmente una que vale entre £10 y £15 millones de libras, pero luego, cuando quiere venderla, descubre que no puede porque, de hecho, técnicamente la propiedad legal puede haber pasado al Estado”.

Al parecer esto es lo que está pasando, pues GIlmour compró esta propiedad en 2011 a través de la empresa Hoveco Ltd. Sin embargo, cuando la empresa se disolvió no se encargó de hacer el traspaso de la propiedad. Se dice que en las leyes de Reino Unido queda claro que si no se hace la transferencia de los activos de una empresa antes de que se disuelva, dichos activos pasan a ser de la corona.

Ahora, el guitarrista y compositor deberá esperar a ver cómo se resuelve toda esta situación legalmente. La última vez que la residencia estuvo en el mercado fue en septiembre del año pasado, cuando ofreció sólo una parte de la propiedad por $12.3 millones de dólares.

En su momento se dijo que la intención era quedarse con el estudio en la propiedad que fue diseñado y construido especialmente para él. Por los momentos Gilmour no ha dado declaraciones sobre el tema.

