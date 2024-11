Esposo de Carolina Sandoval le debe dinero a su hija Bárbara Camila

People en Español ha revelado que la relación entre Bárbara Camila, la hija mayor de la presentadora Carolina Sandoval, y su padrastro Nick Hernández ha sido sumamente tensa. Según una fuente cercana a la familia, él no solo le debe dinero a la joven, sino que incluso la expulsó de su hogar, generando una situación incómoda para ella: “Él le debe a ella (dinero) de (su) empresa que no le pagó durante meses. Le pedía que pagara renta y fue por eso que ella se fue de la casa a vivir con su novio”, contó la venezolana.

La presentadora de “Siéntense quien pueda” (Univision) ha hablado sobre este conflicto, aunque no se ha profundizado en los detalles específicos. Sin embargo, Sandoval dejó claro que su hija se sentía muy incómoda viviendo con su padrastro, lo que, según indican los reportes, llevó a Bárbara a abandonar el hogar familiar en busca de un ambiente más armonioso.

“Pues, yo creo que Bárbara se cansó. Cuando yo viví sola con Bárbara yo nunca en la vida le generé a ella nunca le di un escándalo, un problema. En mi casa no había discusiones. En mi casa no había malas caras. Y Bárbara pensaba que había muy mala vibra y más con el tema de que tenía su novio, su novio es americano, y con el tema de que el chico es de (Estados Unidos), que a veces yo cedía que, bueno, si ya era tarde que se quedara el muchacho en la casa. Nick sentía que yo lo irrespetaba al dejar que mi hija se quedara con el novio en mi casa“, agregó.

Este tipo de situaciones familiares son comunes, donde las dinámicas en nuevos hogares pueden complicarse, especialmente en el caso de los hijos de matrimonios anteriores. En este contexto, la decisión de Bárbara de mudarse con su pareja refleja una búsqueda de autonomía y bienestar personal.

“Que no me quiera a mi hija, que no me las quiera a las dos, no puedo. Si es con la gallina, es con los pollitos. Pero no la gallina sin los pollitos y, pues, Bárbara terminó yéndose. Ella no es una niña rencorosa, es muy respetuosa y decidió irse a tener su propia vida. Eso pasó hace un poquito más (de tres semanas) y nunca lo hice público”, expresó.

El medio de comunicación mencionó que ha intentado contactar a Bárbara Camila para obtener más información sobre su situación actual, pero no recibieron una respuesta positiva.

