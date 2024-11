Hijas de Erik Rubín se pronuncian por la muerte de su abuela

El sensible fallecimiento de Myra Milaszenko, madre del reconocido músico Erik Rubín, ha dejado una profunda huella en su familia y seguidores. Esta triste noticia fue anunciada por él a través de sus redes sociales, donde no solo expresó su dolor por la pérdida de su progenitora, sino que también invitó a amigos y seres queridos a recordar su legado.

Sus dos nietas, Mía y Nina Rubín, se unieron a este tributo emocional, utilizando sus plataformas digitales para despedir a doña Myra. Con un enfoque que resalta la cercanía familiar, cada una compartió conmovedores mensajes. Mía, con una carta escrita desde el corazón, rememoró la juventud de su abuela a través de una fotografía que encapsuló aquellos días llenos de vida y amor.

“Te amo papito hermoso. Myra vivió al máximo, ahora nos toca seguir sus pasos y disfrutar cada instante de nuestra vida. Te quedas viviendo en nuestros corazones adorada Myra, gracias por tu amor y cariño”, dijo Mía.

Nina, la más joven de las dos hermanas, optó por un enfoque igualmente sentimental al elegir una imagen de su abuelita junto a sus abuelos y su padre Erik, cuando este era apenas un niño. Esta elección no solo simboliza el vínculo intergeneracional, sino que también sirve como un recordatorio del legado que Myra deja a su familia.

“Abuela Myra, me dieron muchas ganas de vivir aventuras libremente inspirada por tu vida y tu historia, voy a procurar hacer siempre lo que mi alma desee, voy a dar lo mejor de mí, voy a escoger bien a las personas que quiero me acompañen en este divino camino, me voy a divertir mucho y también voy a pasar por tiempos de tormenta que se convertirán en maestros grandiosos”, compartió en Instagram.

El fallecimiento de Myra Milaszenko no solo marca un adiós para Erik Rubín y sus hijas, sino que representa también la pérdida de una figura materna que dejó una huella imborrable. En cada mensaje compartido y cada recuerdo evocado, la familia honra su legado, manteniendo vivo su espíritu en los corazones de aquellos que la conocieron y amaron.

