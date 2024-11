Erik Rubín anuncia la muerte de su mamá y Andrea Legarreta lo apoya

El cantante mexicano Erik Rubín se encuentra atravesando un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su madre Myra Milanszenko Daugherty. La noticia ha conmocionado tanto a su familia como a sus seguidores, quienes han expresado su solidaridad en las redes sociales y entre ellas su expareja Andrea Legarreta.

“No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despierto en la quietud de la mañana. Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto“, fue el mensaje que él compartió en Instagram.

Según informó Radio Fórmula, la situación de salud de Milanszenko comenzó a deteriorarse en octubre pasado, cuando fue ingresada de emergencia al Instituto Cardiovascular de Puebla, México. Durante su estancia en el hospital, se descubrió que padecía un tumor, lo que llevó a que los médicos decidieran realizar una intervención quirúrgica.

Andrea Legarreta apoya a Erik Rubín

La actriz Andrea Legarreta, expareja sentimental de Rubín, reveló en aquel entonces que no solo se le extrajo el tumor, sino que se vio en la necesidad de remover completamente uno de sus pulmones.

“Peloncito amado… Aquí contigo y para ti… Para toda tu familia que es la mía… Ya te lo dije y lo repito, el amor de mamá es eterno, infinito… Myra hermosa siempre vivirá en ti… ¡Son almas gemelas!! Celebro la vida de la MARAVILLOSA y ÚNICA Myra… Le agradezco tanto amor y haber sido la amorosa y divertida abuela de Mía y Nina… ¡Tantos momentos inolvidables a su lado!! ¡Qué afortunada de tener un hijo tan maravilloso como tú!! ¡Qué afortunados de tenerse y gozar tanto la vida!! ¡Mi amor para ti, para mis niñas y toda la familia! Los amo infinito!! ¡Siempre amaré a Myra! Besos al cielo mi reina linda”, escribió en la publicación de él. Sin embargo, ella compartió otro mensaje en su cuenta.

