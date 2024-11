Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 28 de noviembre al 4 de diciembre

Festival de luces en City Field

Prepárate para embarcarte en una aventura mágica mientras el Tianyu Lights Festival hace su tan esperado debut en la ciudad de Nueva York esta temporada navideña. Con el icónico Citi Field en Flushing, Queens, como telón de fondo, este encantador festival promete una espectacular combinación de la tradicional artesanía de fabricación de linternas y la tecnología moderna, desde este viernes 29 de noviembre hasta el 19 de enero 2025. Este año, el festival presenta una experiencia inmersiva, Koda’s Adventure, diseñada para maravillar tanto a turistas que visitan la ciudad como a la comunidad local. Únete a Koda, un niño de 7 años, mientras narra su emocionante viaje por la selva amazónica. Los asistentes disfrutarán de una cautivadora variedad de esculturas luminosas e instalaciones interactivas que dan vida a los recuerdos y la imaginación de Koda. Las entradas están disponibles en: tianyuculture.us/nyc.

Foto: Cortesía

El Cirque Mechanics en el New Victory Theater

Cirque Mechanics está de regreso en el New Victory Theatre con un espectáculo de circo con temática navideña, lleno de giros festivos, acrobacias poderosas y diversión de altos vuelos. Fundado por el veterano del Cirque du Soleil Chris Lashua, el conjunto de acróbatas transforma una monótona planta de ensamblaje en una alegre fábrica navideña. Desde la maravilla de la rueda alemana hasta los saltos festivos desde la pared del trampolín, corren y bailan a través de un espectáculo de acrobacias poderosas. Durante 45 minutos antes y 20 minutos después de cada espectáculo, el vestíbulo del New Victory Theatre presenta actividades gratuitas en las que las familias pueden probar nuevas habilidades de interpretación o explorar los temas del espectáculo. Hasta el 29 de diciembre. Boletos en New Victory Box Office (209 W 42nd Street) https://www.newvictory.org/tickets-and-events/2425-live-performance-yuletide-factory/.

Foto: Maike Schulz

La “Noche Buena” llega a Queens

Añada más sabor a sus festividades navideñas en Noche Buena, el primer bar temático navideño latino en Nueva York, que abre sus puertas este viernes 29 de noviembre en el corazón de Queens Ubicado en Skybar y The Vault, en el 45-06 Pearson Street Rooftop, Long Island City, este bar festivo celebra el espíritu de la Noche Buena, tal como se vive en toda América Latina. Descubra un espacio hermosamente decorado con adornos tradicionales hispanos y alegres decoraciones navideñas inspiradas en la cultura latina, como piñatas, papel picado, flores y linternas, además de una colección única de árboles de Navidad que representan a cada país. Una experiencia multisensorial llena de música latina y bebidas navideñas. Hasta el 31 de diciembre. Para reservar, visite: http://unanochebuena.com.

Foto: Cortesía

El barco navideño de Circle Line

Circle Line iniciará la temporada navideña con el regreso de su crucero anual “Holiday Harbor Lights”, este viernes 29 de noviembre al 5 de enero. Mientras el barco brilla con luces parpadeantes, guirnaldas festivas, árboles de Navidad y adornos, los huéspedes están invitados a disfrutar de un acogedor crucero de dos horas por la ciudad. El recorrido ofrece vistas de cerca de la icónica Estatua de la Libertad y pasa por debajo de los puentes de Brooklyn y Manhattan, ofreciendo una bella imagen del horizonte iluminado de Manhattan. Los visitantes pueden ser creativos en la estación “Crea tu propio gorro de Papá Noel” y personalizar sus propios gorros para usarlos a bordo. Saliendo del Pier 83, los huéspedes pueden disfrutar de un menú seleccionado de cócteles de temporada. Boletos: https://www.circleline.com/sightseeing-cruises/harbor-lights.

Cortesía

Dru Hill en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts presenta a Dru Hill este sábado 30 de noviembre. Fundado en 1992, la agrupación se consolidó como un ícono del R&B con éxitos atemporales como “Tell Me”, “In My Bed” y “How Deep Is Your Love”. Originalmente formado como el grupo de góspel 14K Harmony en Baltimore, Maryland, rápidamente dejó su huella en el mundo del R&B a mediados de la década de 1990, gracias a sus creadores Tamir “Nokio” Ruffin, Mark “Sisqó” Andrews, James “Woody” Green y Larry “Jazz” Anthony. El grupo celebra más de 25 años de trayectoria musical con este espectáculo, acompañado por miembros nuevos y antiguos. El Lehman Center está ubicado en el 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. Boletos llamando al 718-960-8835 o visitando: lehmancenter.org/events/dru-hill.

Cortesía



Lanzamiento del disco de Basilio Georges en Drom NYC



Este domingo 1 de diciembre en Drom NYC ( 85 Avenue A, Manhattan), Basilio Georges estará celebrando su nuevo disco “Acabo de Empezar”, el cual ofrece una cautivadora fusión de flamenco, jazz, salsa y blues, con actuaciones en vivo de cuatro músicos y tres bailarines. Durante más de 45 años, Basilio y Aurora Reyes, cofundadores de Flamenco Latino, han creado variaciones innovadoras del arte flamenco español. El repertorio del nuevo álbum de Basilio resume su amplia trayectoria, que comenzó con su llegada a Nueva York como músico de Jazz en 1974, y fue seguida por su introducción a la salsa durante su período dorado de Fania Records. Las composiciones de su disco son la culminación de buscar integrar su larga carrera flamenca con su temprana experiencia musical. A las 4:00 pm. Boletos: https://dromnyc.com/event/basilio-georges-flamenco-latino/ o en persona.

Cortesía



Estreno de “La linda tierra que busco yo” en el Pregones

El Teatro Pregones estrena “La linda tierra que busco yo (the beautiful land I seek), una obra que explora la compleja relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Es el año 1950. Óscar y Gris se dirigen a toda velocidad hacia Washington, DC, con una misión clara: actuar en nombre de la independencia de Puerto Rico. Pero cuando su viaje descarrila, los dos hombres se enfrentan a caras familiares del pasado, nuevas preguntas sobre el futuro y una difícil decisión: mantenerse firmes en su misión o bajarse del tren. ¡Si tan solo los demás pasajeros dejaran de interrumpir! Basada libremente en eventos históricos y profundamente inspirada en hechos recientes. Producida en colaboración con Latinx Playwrights Circle y Fault Line Theatre. Del 4 al 29 de diciembre. En el 304 W 47th St. Boletos: https://pregonesprtt.org.

Foto: Valerie Terranova

Serie “Urban Stages Winter Rhythms 2024”

Del 4 al 15 de diciembre se llevará a cabo la 16ª premiada serie anual “Urban Stages Winter Rhythms”, con 22 espectáculos y más de 100 artistas. Actuaciones de cabaret, teatro musical, jazz, clásica, el gran cancionero americano, pop, rock, música internacional y más. La serie beneficiará a los programas de Extensión y Arte en Educación de Urban Stages. Todos los espectáculos (excepto la Noche de Gala) cuestan $35 con códigos de descuento especiales y ya están a la venta en: https://www.UrbanStages.org/winterrhythms2024.

Jaime Lozano en el Atrium del Lincoln Center

Jaime Lozano, artista y narrador de teatro musical, galardonado y con múltiples guiones, nacido en México, está de regreso en el David Rubenstein Atrium para celebrar el lanzamiento de su anticipado nuevo álbum. Este álbum marca el tercer volumen de su aclamado proyecto “Jaime Lozano & The Familia: Songs by an Immigrant” con nuevas colaboraciones con artistas latinos y de Broadway. Lozano retrata honestamente los desafíos de la experiencia de los inmigrantes estadounidenses de clase media de primera y segunda generación: encontrar un nuevo hogar, aprender un nuevo idioma, lidiar con la discriminación, perseguir el sueño americano y buscar maneras de construir puentes en lugar de muros. Gratis. El miércoles 4 de diciembre en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway). Información: https://lincolncenter.org.

Cortesía: Lawrence Sumulong

Disfrute del Winter (ONE)derland

En esta temporada navideña, One World Observatory se transformó en una mágica “bola de nieve en el cielo”, brindando a los huéspedes la sensación de estar envueltos en un acogedor paraíso invernal en lo alto de la ciudad. Además de las oportunidades fotográficas festivas para niños y familias, One Dine, el restaurante del Observatorio, ubicado en el piso 101, ofrecerá un menú especial navideño con cócteles y platos de temporada. Para disfrutar de un capricho cálido y reconfortante, los huéspedes están invitados a visitar la barra de chocolate caliente ubicada en el piso 100 del bar ONE Sip. ONEderland estará abierto hasta el domingo 5 de enero. Para obtener más información y comprar sus boletos combinados para Winter Whirl Roller Rink y One World Observatory, visite: https://www.westfield.com/united-states/westfieldworldtradecenter/events o https://www.oneworldobservatory.com/onederland-experience/

Cortesía One World Observatory

En Broadway: Swept Away

Una impactante historia de naufragio que mezcla lo mejor de los musicales de Broadway con el drama de una gran obra de teatro, sumado a la música de la exitosa banda de folk-rock The Avett Brothers, es lo que ofrece la nueva pieza “Swept Away”. La salvación en alta mar, la hermandad y las consecuencias de las decisiones tomadas en tiempos de crisis, se relatan en esta odisea de grandes proporciones. Con libro del ganador del premio Tony John Logan (Red, Moulin Rouge! The Musical), dirección del ganador del premio Tony Michael Mayer (Spring Awakening, American Idiot) y coreografía del nominado al premio Tony David Neumann ( Hadestown). Los miembros principales del reparto incluyen al ganador del premio Tony John Gallagher Jr. (Spring Awakening), al nominado al premio Tony Stark Sands (Kinky Boots), Adrian Blake Enscoe (“Dickinson” de Apple TV+) y Wayne Duvall (1984). En el Longacre Theatre (220 W 48th St). Boletos en: https://sweptawaymusical.com

Los actores Wayne Duvall, John Gallagher, Jr., Stark Sands y Adrian Blake Enscoe. Foto: Emilio Madrid

La agenda se publica todos los jueves.