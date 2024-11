Esta es la serie de Netflix que tuvo 6.9 millones de televidentes la última semana

Con apenas unos días desde su lanzamiento, la serie de Netflix “A Man on the Inside” se ha convertido en el gran éxito de la plataforma gracias a su intrigante y emocionante trama.

La serie, lanzada el pasado 21 de noviembre, logró acumular 6.9 millones de views esta semana, convirtiéndose en la producción más destacada de Netflix durante esta semana, dejando a un lado a otras grandes series como “Arcane”, “Cobra Kai”, entre otras.

“A Man on the Inside” se convierte también en la serie estadounidense, basada en una producción sudamericana, más destacada en la historia de la plataforma.

¿Por qué “A Man on the Inside” se ha convertido en un gran éxito?

La serie creada por el realizador Michael Schur sigue la vida del viudo y profesor Charles Nieuwendyk, protagonizado por el actor Ted Danson, que acepta un trabajo como asistente de investigación, para un detective privado, con la finalidad de infiltrarse en la comunidad de jubilados de Pacific View, en San Francisco, con la finalidad de encontrar un collar de rubí perdido.

La trama también cuenta con la participación de otros importantes actores como Mary Elizabeth Ellis, como la hija de Charles, Lilah Richcreek, como el investigador privado, así como Stephanie Beatriz, la directora del centro de jubilados.

A pesar de la originalidad de “A Man on the Inside”, la serie se encuentra basada en el documental chileno ”The Mole Agent”, de la realizadora Maite Alberdi, el cual obtuvo una nominación al Oscar en 2020.

Al igual que la trama de la serie de Netflix, el documental sudamericano sigue la vida del viudo Rómulo, quien acepta un trabajo como asistente de investigación que acepta un trabajo como infiltrado en una residencia de ancianos en El Monte, Chile, con la finalidad de descubrir los presuntos abusos, por parte del personal del sitio, contra una residente de nombre Sonia.

Alabado por la crítica, la producción también recibió grandes reconocimientos en diversas premiaciones como los Premios Goya, los Independent Spirit Awards, Cinema Eye Honors, Festival de Biofilm, entre otros.

Con los nuevos planes de Netflix, los usuarios se mantendrán más tiempo pegados a sus pantallas. Crédito: Getty Images

Sobre el resto de las producciones con mayor número de views en Netflix, durante la última semana, también destacó la segunda temporada de la serie animada “Arcane” con 6.4 millones de vistas. El top 5 lo completan:

Cobra Kai: Season 6 – 5.7 millones de views

Outer Banks: Season 4 – 2.7 millones de views

Arcane: Season 1 – 2.2 millones de views

