Revelan títulos de los episodios de la temporada final de “Stranger Things”

Tras cuatro exitosas temporadas, las cuales la convirtieron en una de las series más importantes y con mayor impacto en la televisión en los últimos años, “Stranger Things” ha iniciado el camino hacia su inminente final con la revelación de los títulos que formarán parte de la quinta y última temporada.

En el marco de la celebración del “Stranger Things Day”, el cual hace referencia a la fecha en la que Will Byers, uno de los personajes principales de la producción, desaparece y da inicio a la serie misma, Netflix sacó a la luz los nombres de los 8 episodios finales.

De acuerdo con la empresa, el primer capítulo de la quinta temporada tendrá por nombre “The Crawl”, mientras que el segundo se llamará “The Vanishing Off”, una clara referencia a la ya mencionada ausencia del personaje del actor Noah Schnapp en la primera temporada.

Sin embargo, y debido a que en el adelanto se omitió el nombre de la persona que podría desaparecer en esta ocasión, la revista especializada Variety mencionó que la hermana de Mike, Holly Wheeler, podría ser la nueva víctima.

¿De qué tratará la última temporada de “Stranger Things”?

En el mismo adelanto, también se reveló el resto de los nombres de los episodios de la última temporada: “The Turnbow Trap”, “Sorcerer”, “Shock Jock”, “Escape From Camazotz” y “The Bridge” “The Rightside Up”, los cuales sembraron un gran número de dudas o especulaciones respecto a la trama de la quinta entrega.

Hasta el momento, solo se ha mencionado que “Stranger Things” estará ambientada en el año de 1987, cuatro años después de los eventos de la primera temporada.

Tras la revelación de los episodios de la última temporada, fanáticos y seguidores de la producción no dudaron en reaccionar a la noticia a través de un gran número de comentarios en donde señalaron su entusiasmo por ver la serie así como la tristeza que les sembrará el final de la misma: “¡Por el amor de Dios, por favor! No dividan la temporada en dos o tres partes!”, “Una última aventura en Hawkins… ¡2025 no puede llegar lo suficientemente rápido! ¡Listos para todas las vibras de los 80 y los momentos épicos”, entre otros.

Sin embargo, y en menor medida, diversos usuarios también criticaron el largo periodo de espera entre la cuarta y quinta temporada: “Más vale que haya un resumen increíble antes del primer episodio”.

La quinta y última temporada contará con el regreso del elenco original de la serie Millie Bobby Brown, Fin Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLauhlin, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, David Harbour y Winona Ryder.

A los anteriores, y como en temporadas anteriores, se añadirán diversos invitados como Neil Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton.

