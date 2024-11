Rafa Nieves habla nuevamente del fin de su relación con Julia Gama

Aunque han pasado varios meses desde que se confirmó que la ruptura entre Rafa Nieves y Julia Gama, el tema sigue vigente, pues el actor mexicano ha ofrecido unas nuevas declaraciones sobre su separación.

En el programa En Casa con Telemundo le mostraron al artista un mensaje de su ex acerca de las razones por las que decidió que no debían seguir juntos.

“La pareja perfecta no existe, el que diga que sí, es mentira y sí, teníamos nuestros problemas, conflictos, como todas las parejas. Reconozco que no las trabajé porque no las pasábamos viajando, haciendo cosas, recorriendo el mundo, apoyándonos. Ustedes nos veían en las redes sociales y es por eso que no trabajé los problemas, pero cuando el barco se empezó a hundir yo dije ‘aquí nos quedamos, pero no se hunde’ y ella con todo el derecho saltó del barco y se fue”, comentó.

En el show de entretenimiento mostraron otra parte de la entrevista que le hicieron a la ex reina de belleza. En el fragmento, la modelo hablaba de su sueño de casarse y cómo no vio avances por parte de él para que se lograra.

Ante esto, Rafa Nieves afirmó: “Todos ustedes vieron nuestra relación de principio a fin, claro que nos queríamos casar, eran nuestros planes, pero sí, no trabajé como debí porque estaba distraído, no tomé en serio nuestros problemas”.

Añadió que la comunicación fue un fallo y por eso las cosas entre ellos se fueron deteriorando.

“Pienso que nos las vivíamos viajando, distraídos, que no nos enfocamos en la relación”, destacó.

Jimena Gállego, quien habló con el exparticipante de La Casa de los Famosos 3, reveló que Julia Gama se opera este sábado y eligió a su ex como la persona de confianza por si ocurre alguna eventualidad. Además, fue él quien la ayudó a escoger al cirujano para la operación.

“Eso habla de que hay amor, bonitos momentos y recuerdos y también de tu buen corazón y de lo lindo que tenían la relación ustedes y la siguen teniendo”, afirmó.

