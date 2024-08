Rafael Nieves habla del accidente de Julia Gama en ‘La Isla: Desafío Extremo’

El actor mexicano Rafael Nieves habló de su ex Julia Gama, quien sufrió un fuerte accidente en el reality show ‘La Isla: Desafío Extremo’, por el que tuvo que abandonar la competencia que se graba en Turquía y transmite la cadena Telemundo.

Luego de este hecho, que ha sido muy comentado en las redes sociales, el artista comentó algunos detalles del estado en el que ha estado la actriz brasileña.

“Son accidentes que pueden pasar y desgraciadamente le pasó a ella y bueno, ahorita le estoy dando todo el apoyo para que se recupere y ahí estoy con todo para la recuperación”. Así lo afirmó en una entrevista con el programa ‘En Casa con Telemundo’.

Comentó que ha estado muy preocupado por ella y por eso se ha ofrecido para lo que necesite.

“No es reconciliación porque no terminamos peleados… el amor ahí está, el respeto ahí está”, dijo.

Rafael Nieves afirmó además: “Claro que sí le he estado llamando, desde que se lastimó yo he estado ahí al pie, siempre… estoy siempre ofreciendo mi apoyo, a veces mi apoyo es rechazado, pero ahí estoy”, señaló.

¿Qué pasó con Julia Gama?

La modelo habló en una transmisión en Instagram sobre lo que ocurrió en Turquía y cómo tuvo que cancelar su participación en este proyecto.

“Estábamos en un juego, de balance, y yo vine a hacer contrapeso con una persona que tenía mucho más peso que yo y terminé volando en este contrapeso que tenía que hacerse y no fue posible, yo volé de una altura de tres metros y caí con todo en el suelo, con la espalda. En el momento en que caigo era un dolor que yo decía ‘algo pasó’ y ahí tienes el desespero que no estás en tu país, que no sabes cómo te van a atender, por más que tengan los mejores hospitales o lo que sea, no es tu idioma, no es español, no es inglés”, afirmó.

El miedo se apoderó de la famosa debido a la gravedad del hecho: “Pude haber quedado paralítica, pude haber pasado algo peor, no sabía qué iba a suceder, qué iba a pasar de ahí en adelante, pero con que estuviera moviendo mis piernas, dije gracias Dios por todo y es el primer aprendizaje y recuerdo más bien”.

Este momento ha sido impactante en esta primera temporada de ‘La Isla: Desafío Extremo’, debido a las consecuencias que le trajo a Julia Gama.

