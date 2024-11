Entre lágrimas, Michelle Salas habla en el homenaje a su bisabuela, Silvia Pinal

Michelle Salas hizo acto de presencia en el evento que se realizó en honor a su bisabuela Silvia Pinal, en un sentido homenaje, de cuerpo presente, en donde se reunió prácticamente toda la familia y así los medios de comunicación. Salas, hija también de Luis Miguel, con un nudo en la garganta y visiblemente afectada dijo: “Mi bisabuela, la Pinal, fue mucho más que una madre, una abuela, una bisabuela fue una mujer adelantada a su tiempo”.

Reconoció además que “su legado es infinito… Pero también agregó: “Hoy, mientras me despido de ella, quiero quedarme con el regalo más grande que me dejo: su amor incondicional”. “Abuela sé que me miras desde un lugar de paz… hoy te dejo ir no con sufrimiento sino con gratitud”.

Michelle también reconoce que donde su bisabuela se encuentre, mínimo le ha de estar diciendo “pórtate bien canija”.

Para nadie es un secreto que Michelle sostuvo siempre una relación muy cercana con Silvia Pinal, quien como ella siempre ha destacado es motivo de inspiración absoluta, porque además de haber sido un referente en el mundo del cine mexicano, en la época de oro, también lo fue para su gremio en la televisión y la industria en general.

Noticia en desarrollo.

