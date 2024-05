Sylvia Pasquel acabó con los rumores de un presunto embarazo de Michelle Salas

Sylvia Pasquel fue abordada por los medios de comunicación en el aeropuerto internacional de México, momento en el que los reporteros aprovecharon por preguntar por Michelle Salas y Danilo Díaz, de quienes considera que forman una pareja sólida y feliz, lo que ha llenado de alegría a toda la familia. La actriz también mencionó que su nieta está concentrada en su carrera y en disfrutar de su matrimonio.

Sin embargo, se ha comenzado a rumorar que la hija de Luis Miguel estaría esperando su primer bebé junto a su esposo, aunque todo fue desmentido por su abuela al ser interrogada, y es que mencionó frente a los medios de comunicación que: “Todavía no, no creo, no creo que sea rápido”.

Pasquel aprovechó para añadir que Salas es una mujer que debe estar cumpliendo con diversas responsabilidades y no sería el momento idóneo para hacer crecer los integrantes de la familia: “La verdad mi nieta tiene muchos compromisos, viaja mucho, se está cambiando de casa y realmente tiene muchas ocupaciones. Ahorita no está como para tener un bebecito”.

Fue en el mes de octubre cuando Danilo y Michelle se dieron el “sí acepto” en Italia y, aunque tienen muy poco tiempo de casados, pues tienen una larga relación sentimental en la que se conocieron y les permitió dar ese paso tan importante en una unión amorosa.

“Ya, siete meses, ya llevaban mucho tiempo de novios, ya se conocen bien y Danilo, pues es una excelente persona. Ellos decidieron ya formalizar su relación y pues es muy bonito”, agregó mientras se encontraba con los reporteros.

Salas vive un momento de plenitud en su vida personal y profesional, rodeada del amor de su familia y de su esposo Danilo. A pesar de no tener prisa por ser mamá, la joven empresaria se siente realizada y agradecida por todo lo que ha logrado hasta el momento.

