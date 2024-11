Julia Gama sale de la sala de operaciones: “La cirugía fue un éxito”

Julia Gama salió de la sala de operaciones con una gran sonrisa. La modelo brasileña y experta en realities habló para sus redes sociales, aún con los efectos de la anestesia y explicó que todo salió bien. Recordemos que debido a la lesión que sufrió durante su participación en “La Isla: Desafío Extremo”, la carioca ha estado enfrentando problemas de salud, sin embargo, en todo momento contó con el arropo de Telemundo.

“Mis amores, ¡Dios por delante siempre, la cirugía fue un éxito! Gracias por sus mensajes de cariño, por estar al pendiente de mi, por sus oraciones y buenas vibras!”, escribió junto al video la ex participante de “Los 50”, en su primera temporada.

Julia Gama deberá someterse a varias a operaciones, tras su lesión en La Isla: Desafío Extremo

“A Dios, mi familia, mis amigos, Rafa, ‘Missamores’, los doctores, el personal del hospital, a Telemundo y todos que son parte de eso: gracias por su apoyo, atención y cuidado. Ahora es tener paciencia en la recuperación, pero desde ya estoy feliz porque estoy segura que muy ¡pronto estaré al 100 para todo lo que viene! Los amo!”, concluyó el mensaje de Gama.

Se cree que Julia también formará parte de La Casa de los Famosos All Stars, tanto ella como el mismísimo Rafael Nieves, razón por la cual la ex pareja está recibiendo tanta atención mediática por parte de Telemundo. Y es que la cadena hispana los ha estado entrevistando en varias ocasiones para saber los pormenores de su ruptura, y no sólo en programas como Hoy Día, sino también en Al Rojo Vivo y En Casa con Telemundo.

Tanta atención pareciera indicar que pronto los veremos en la nueva edición del reality show más esperando del año 2025.

