Julia Gama rechaza posibilidad de boda con Rafa Nieves: ‘Casarse no arregla los problemas’

Julia Gama, actriz brasileña, habló con Telemundo sobre su ex Rafa Nieves, con el que no quiere volver, según comentó recientemente.

En la conversación que tuvo con la cadena de televisión, dijo que no quiere volver a lo mismo con el artista mexicano y que siente que una boda no arreglará los problemas que tuvieron en el pasado. Esto debido a que el famoso dijo que le gustaría casarse con ella.

“Entiendo que a lo mejor el público siempre nos vio a mí y a Rafa en las partes lindas de nuestra relación, lo que posteamos en Instagram, pero la verdad es que la intimidad de una pareja solo lo sabe una pareja y Rafa y yo sabemos con lo que tuvimos que tratar y lo que intentamos mejorar de nuestra relación y lo que no logramos”, contó.

Explicó que en la relación es importante el trabajo de los dos. “No es nada fácil, tomar la decisión de terminar con alguien que amas y mantener esa decisión es más difícil”.

Julia Gama insistió en que la separación fue lo mejor y que no tiene intención de dar más explicaciones: “No puedo porque ya es demasiado sentirlo, vivirlo, no es fácil. Hay que admitirlo, cada calle de México y restaurante lo he conocido con Rafa, por eso los días no han sido fáciles, pero no por eso voy a estar sin celebrar lo bonito de la vida también”.

La brasileña dijo que cuando sufrió su accidente en La Isla: Desafío Extremo, su ex se ofreció para ayudarla, pero decidió ahora estar sola porque siente que está vulnerable y enfocada en su salud.

“No quería confundirme ni confundir la situación”, añadió.

La artista habló de la propuesta de Rafa Nieves de casarse, pero comentó que no se siente tan segura. “Casarse no arregla los problemas de una pareja y aquí la situación es volver a lo mismo y no estoy dispuesta. Ahora, que Dios también se encargue de todo, porque cuántas veces no dije nunca y Diosito me calló la boca”.

