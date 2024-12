Shakira suma otro premio al concurso por su lujoso Lamborghini

La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus fans al anunciar que regalará su lujoso vehículo un Lamborghini Urus 2022, que compró cuando se mudó a Miami tras su ruptura con Gerard Piqué. Ahora la artista ha decidido sumar otro premio: boletos para sus conciertos de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Hace más de una semana Shakira anunció que regalaría su vehículo al ganador de su concurso. Las personas que deseen participar deben registrarse en la pagina web elcarrodeshakira.com, luego grabar un video bailando la canción ‘Soltera’, el más reciente éxito de la barranquillera, y después publicar esos videos en Instagram y TikTok. Además del vehículo, el ganador recibirá $90,000 dólares para ayudar a cubrir los impuestos y los costos de viaje para retirar el carro.

A través de sus historias de Instagram la artista ha estado compartiendo varios de los creativos videos que sus fans han ido publicando para concursar por el lujoso vehículo. Según dijo la cantante, los videos han sido tan buenos y creativos que ha decidido sumar otro premio al concurso.

“Quiero hacer un anuncio. Los videos están tan buenos y me he reído tanto con muchos de los videos que han mandado y también me ha sorprendido la creatividad que tienen que anoche soñé que tenía que regalar no solo el carro sino también ticketes para mis conciertos. Tenemos que premiar a al menos a 10 de los mejores videos. Es imposible elegir uno, ha sido muy difícil”, dijo Shakira en un audio publicado en sus historias de Instagram.

Hasta el momento no ha ofrecido más detalles sobre la entrega de los ticketes para los ganadores, pero sin duda esto le da un mayor valor al premio que se llevará el ganador del concurso.

Cuando Shakira anunció que regalaría su vehículo a la persona que haga el mejor video de su canción ‘Soltera’ se generó un verdadero revuelo. El tiempo para participar en el concurso venció el 29 de noviembre y el 6 de diciembre se anunciará a los ganadores en el programa ‘Despierta América’ de Univision.

“¡Lo prometido es deuda! Confirmado. ¡Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame!”, escribió la barranquillera en un post de Instagram.

