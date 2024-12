16 electrodomésticos de tu hogar que hacen que tu factura de electricidad sea cara

En tiempos de alzas constantes en los costos de electricidad, reducir el consumo energético es clave para cuidar tu bolsillo y el medio ambiente.

Aunque solemos prestar atención a elementos como el aire acondicionado o las duchas largas, muchos dispositivos y hábitos cotidianos pasan desapercibidos como grandes consumidores de energía.

En este artículo, te presentamos 16 cosas en tu hogar que podrían estar disparando tu factura de energía, junto con consejos prácticos para solucionarlo.

16 electrodomésticos que están haciendo que pagues más en tu factura de electricidad

1) Refrigeradores antiguos. Aunque el refrigerador de tu cocina sea moderno, es común encontrar modelos más antiguos en garajes o sótanos. Estos consumen hasta un 35% más energía que los nuevos modelos eficientes. Invertir en un refrigerador actualizado puede reducir significativamente tus costos a largo plazo.

2) Electrónicos en espera. Dispositivos como televisores, consolas de videojuegos y computadoras consumen energía incluso cuando están apagados, un fenómeno conocido como “energía vampiro”. Utiliza regletas con interruptores o desenchufa estos aparatos cuando no los uses para ahorrar energía.

3) Sistemas de calefacción y refrigeración. Los sistemas HVAC suelen ser los mayores responsables del consumo energético en el hogar. Mantén un mantenimiento regular y considera instalar un termostato programable para optimizar su funcionamiento y minimizar los costos.

4) Bombillas incandescentes. Las bombillas tradicionales convierten la mayor parte de la energía en calor, lo que resulta ineficiente. Sustitúyelas por opciones LED o CFL, que consumen menos energía y tienen una vida útil más larga.

Lo mejor es cambiar tus focos tradicionales por ahorradores. (Foto: Shutterstock)

5) Computadoras de escritorio. Dejar una computadora encendida todo el día no solo aumenta el consumo de energía, sino que también reduce su vida útil. Apágala cuando no la uses y, si es posible, considera utilizar una laptop, que es más eficiente energéticamente.

6) Calentadores de agua. Los calentadores de agua funcionan constantemente para mantener el agua caliente, lo que puede ser costoso. Baja un poco la temperatura y aísla el tanque para reducir el consumo sin perder comodidad.

7) Lavadoras y secadoras. El uso frecuente de estos electrodomésticos, especialmente para cargas pequeñas, incrementa notablemente la factura. Lava con agua fría, seca al aire cuando sea posible y asegúrate de limpiar el filtro de pelusa de la secadora para mejorar su eficiencia.

8) Hervidores eléctricos. Aunque son prácticos, los hervidores eléctricos consumen mucha energía, especialmente si se llenan por completo. Hierve solo la cantidad de agua que necesites y apágalos tan pronto como terminen de calentar.

9) Lavavajillas. Usar el lavavajillas para cargas pequeñas o hacerlo diariamente puede ser un gasto innecesario. Úsalo solo cuando esté lleno o selecciona programas de bajo consumo. Si tienes tiempo, seca los platos al aire o lávalos a mano.

10) Hornos y estufas. Los hornos eléctricos y las estufas consumen mucha energía, sobre todo si son modelos antiguos. Utiliza microondas, freidoras de aire o cocinas lentas para comidas sencillas y, si usas el horno, evita abrir la puerta con frecuencia para mantener el calor.

El horno no debe usarse para algunas preparaciones, ya que consume más electricidad. (Foto: Shutterstock)

11) Calentadores portátiles. Aunque son útiles para calentar espacios rápidamente, los calentadores portátiles consumen gran cantidad de energía. Limítalos a usos breves y no los utilices como fuente principal de calor.

12) Iluminación exterior. Dejar las luces exteriores encendidas toda la noche es un hábito común pero costoso. Instala sensores de movimiento para que se activen solo cuando sea necesario, garantizando seguridad y eficiencia.

13) Secadoras de cabello y herramientas de peinado. Secadores, planchas y rizadores consumen más energía de lo que parece. Siempre que sea posible, opta por secar el cabello al aire o reducir la temperatura de estos aparatos para ahorrar energía y proteger tu cabello.

14) Bombas de piscina. Si tienes piscina, su mantenimiento es inevitable, pero las bombas pueden consumir mucha electricidad. Usa temporizadores para controlar los horarios de funcionamiento y reduce su uso en temporadas frías.

15) Humidificadores y deshumidificadores. Estos aparatos son esenciales en climas extremos, pero dejarlos encendidos todo el tiempo incrementa los costos. Úsalos solo cuando sea necesario y realiza mantenimiento periódico para que operen de manera eficiente.

16) Cargadores enchufados. Dejar cargadores enchufados sin dispositivos conectados genera un gasto de energía innecesario. Aunque cada cargador usa poca energía, el consumo acumulado puede ser considerable. Desconéctalos cuando no los estés usando.

