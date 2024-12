Angelina Jolie revela que al envejecer ha conseguido mejores papeles en Hollywood

La actriz Angelina Jolie reveló en una reciente entrevista con The Times que, a medida que envejece, ha comenzado a recibir ofertas laborales más interesantes y desafiantes, asegurando que las oportunidades que le llegan ahora son incluso mejores que las que recibió en su juventud.

Jolie, conocida por su trabajo en películas como ‘Maleficent’ y ‘Tomb Raider’, destacó que los papeles que le ofrecen últimamente son más profundos y enriquecedores.

“A medida que me hago mayor, he conseguido mejores trabajos. No lo pienso en términos de los puestos que me ofrecen, sino en términos de la experiencia de vida que uno aporta“, dijo la actriz, quien se ha mostrado agradecida por la evolución de su carrera.

Esta revelación de la ex esposa de Brad Pitt sorprendió al gremio, pues en los últimos meses actrices como Geena Davis y Maggie Gyllenhaal han dicho que es difícil conseguir trabajo en Hollywood después de llegar a cierta edad.

“Tengo 37 años y recientemente me dijeron que era demasiado mayor para interpretar a la amante de un hombre de 55 años. Fue asombroso para mí. Me hizo sentir mal, y luego me hizo sentir enojada“, compartió Gyllenhaal hace unos meses.

Por otra parte, cabe mencionar que Angelina Jolie será homenajeada con el galardón Desert Palm Achievement Award por su actuación en la película ‘Maria’, la cual se encuentra actualmente promocionando. Muchos expertos creen que la actriz incluso podría recibir una nominación al Oscar gracias a este proyecto.

En ‘Maria’, dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, Angelina interpreta a la fallecida cantante de ópera y soprano greco-estadounidense Maria Callas mientras vivía en París a principios de los años 60.

La película ‘Maria’ es una muestra del tipo de trabajos que Jolie está eligiendo ahora, roles más maduros y reflexivos que le permitan explorar diferentes aspectos, lo cual le resulta gratificante y enriquecedor.

