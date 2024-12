Britney Spears celebra cumpleaños oficialmente divorciada de Sam Asghari

La cantante Britney Spears se encuentra celebrando por partida doble este lunes debido a que hoy es su cumpleaños 43 y además acaba de concluir oficialmente su proceso de divorcio con Sam Asghari, poniendo fin al capitulo de su matrimonio que duró aproximadamente 14 meses.

Según nuevos documentos legales, obtenidos por el portal TMZ, el divorcio de Britney y Sam se consumó finalmente este 2 de diciembre, justo el mismo día en que la cantante cumple 43 años de vida.

El papeleo de divorcio entre ambos arrancó en agosto de 2023, y la ex pareja llegó a un acuerdo en mayo de este año para poner fin a su matrimonio de 14 meses. Sin embargo, el juez encargado de su caso les requirió seis meses de espera para sellar el trato de manera definitiva. Este lunes se cumplió esa fecha.

La pareja se casó en junio de 2022 en una ceremonia íntima, pero su matrimonio terminó con una solicitud de divorcio presentada por Asghari en agosto de 2023.

“Después de 6 años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos. Nos aferraremos al amor y respeto que nos tenemos y le deseo lo mejor siempre“, escribió Asghari en sus redes sociales cuando solicitó el divorcio.

“Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos. 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero no estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie”, escribió Spears cuando las noticias de su divorcio se hicieron públicas.

Hasta el momento, la intérprete de “Toxic” y “Womanizer” no ha hablado públicamente sobre su regreso oficial a la soltería, aunque muchos fans intuyen que una publicación reciente da una pista de su buen humor.

“Antes de cenar, labios rojos y delicioso vino”, escribió Spears este lunes en su cuenta de Instagram, junto a un video de ella presumiendo un baby doll, con una mascada transparente y luciendo coqueta a la cámara.

Britney Spears y Sam Asghari comenzaron a salir de forma romántica poco después de filmar el video musical “Slumber Party”, de la cantante, en 2016, y se comprometieron en septiembre de 2022.

Luego de que Spears fuera liberada de su tutela, la pareja tuvo lo que ella llamó “una boda de ensueño“, la cual estuvo repleta de varias celebridades.

Hasta el momento, Spears se ha casado tres veces, se ha divorciado dos y tuvo un matrimonio anulado.

Este momento llega en un período de transición personal para Britney Spears, quien recientemente escribió su libro de memorias ‘The Woman in Me’ y navegó por nuevas etapas de su vida personal y profesional, dejando atrás un capítulo turbulento de su vida que incluyó la controversial tutela legal que ejerció su padre durante varios años.

