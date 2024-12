Mujer de Carolina del Sur sentenciada a 25 años por accidente donde murió una novia el día de su boda

El 28 de abril de 2023, Samantha Miller y Aric Hutchinson se unieron en matrimonio en Folly Beach, Carolina del Sur. Un sueño hecho realidad para la feliz pareja, pero la tragedia llegó cuando los recién casados viajaban en un carrito de golf y fueron golpeados por una conductora ebria. La novia murió al instante, el novio pasó semanas en el hospital. Después de un año y ocho meses, la conductora fue sentenciada a más de dos décadas tras las rejas.

Jamie Lee Komoroski, de 27 años recibió sentencia por parte del juez Deadre Jefferson, después de declararse culpable de un delito por conducir bajo los efectos del alcohol, dos cargos por conducir bajo los efectos del alcohol que causaron lesiones corporales graves o la muerte, y un cargo de homicidio imprudente.

La jueza condenó a Komoroski a un total de 25 años de prisión por homicidio imprudente, los cuales son 15 años por los dos cargos de conducir bajo los efectos del alcohol que implicaron lesiones corporales graves y 10 años por el delito grave de conducir bajo los efectos del alcohol, publicó ABC4 News.

“Devastada, profundamente avergonzada y arrepentida”

Komoroski reconoció que tenía adicción al alcohol y que había ignorado egoístamente el impacto que sus acciones tenían en los demás. El noticiero compartió que la mujer expresó durante la audiencia de sentencia que estaba “devastada, profundamente avergonzada y arrepentida” de sus acciones.

“Quisiera poder volver atrás y deshacer esta terrible tragedia, pero no puedo. Viviré el resto de mi vida con un profundo arrepentimiento por lo que ocurrió esa noche. Rezo para que Dios esté al lado de mis víctimas, sus familias y sus seres queridos durante el resto de sus vidas”, fueron las palabras de Komiroski, publicó ABC4 News.

“Ella no podrá volver a la vida en 10 o 20 años”, dijo Lisa Miller, la madre de Samantha. “Y nosotros no podremos volver a la vida en 20 o 25 años. Esto es toda una vida”.

Un sueño que se convirtió en tragedia

Después de una relación sentimental de 3 años, Samantha Miller, de 34 años, de Carolina del Norte y Aric Hutchinson, de 36, de Utah, decidieron unirse en matrimonio y eligieron Folly Beach para hacer su sueño realidad.

Al terminar la recepción donde disfrutaron su primer baile y las felicitaciones de sus familiares y amigos, Samantha, aun con su vestido de novia, y Aric, subieron a un carrito de baja velocidad LSV junto con el hermano y el sobrino de ella para ir a su noche de bodas.

En el camino, fueron golpeados por el auto que conducía Jamie Lee Komoroski, quien manejaba en estado de ebriedad con un nivel de alcohol en sangre tres veces superior al límite legal, e iba a una velocidad de 65 mph en una zona de 25 mph. Con el impacto, el carrito voló 100 yardas y volcó varias veces.

Samantha fue declarada muerta en el lugar

Samantha Miller, quien tenía 5 horas casada fue declarada muerta en el lugar del accidente, mientras que el novio Aric Hutchinson, y los dos pasajeros fueron trasladados de emergencia a un hospital. Aric estuvo en estado de coma por una lesión cerebral, también se le fracturaron las dos piernas, huesos rotos en la cara, vértebras de la espalda, cortes por todo el cuerpo.

Hutchinson fue sometido a varias cirugías y dos semanas después del día de su boda y el accidente, el novio se enteró que su recién esposa había muerto el mismo día que se juraron amor eterno.

El novio recibió indemnización

Komoroski estuvo detenida desde el 29 de abril de 2023 hasta el 1 de marzo de 2024, cuando el juez Michael Nettles le otorgó la libertad bajo fianza después de que no pudieron comenzar su juicio. Tiempo después fue arrestada y acusada de todos los cargos.

En junio de este año, la agencia AP informó que, Hutchinson recibió $863,300 dólares de los bares The Drop In Bar & Deli, the Crab Shack y Snapper Jacks, todos ubicados en Folly Beach; del seguro de automóviles Progressive; y de Enterprise Rent-A-Car, según un acuerdo aprobado por el juez Roger Young del tribunal de circuito del condado Charleston.

Sigue leyendo: